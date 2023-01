"La confianza para mí es ser tú mismo", dice Carlos Alcaraz en la nueva campaña de Calvin Klein. El deportista, número uno del tenis mundial, ha fichado por la firma estadounidense siguiendo la estela de otras muchas estrellas del mundo deportivo, como Cristiano Ronaldo o David Beckham. Calvin Klein ha elegido al tenista como imagen de su última campaña de ropa interior, Calvins or nothing, para la que ya posó hace meses Maya Hawke, actriz de Stranger Things e hija de Ethan Hawke y Uma Thurman. "¡Esto fue divertido!", dice Alcaraz en Instagram sobre su experiencia como modelo para la prestigiosa firma de moda.

Carlos Alcaraz, el último deportista que debuta en la moda

El pasado septiembre Carlos Alcaraz protagonizó una hazaña histórica: con solo 19 años, el murciano se impuso a Casper Rudd en el US Open y se convirtió en el número uno del tenis masculino, el más joven de la historia. Sin duda, una emocionante victoria a la que los famosos no tardaron en reaccionar, entre ellos Rafa Nadal, Iker Casillas o Alejandro Sanz. Hace poco tuvo que anunciar que no podría competir en el Abierto de Australia por una lesión -"Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante", decía en Instagram-, pero ahora es protagonista de los titulares por un motivo muy distinto, su fichaje como imagen de Calvin Klein.

Se suma a una lista de importantes deportistas, no solo del mundo del tenis, que colaboran con una firma de moda. David Beckham, Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal, Fernando Verdasco… Son solo algunos de los nombres que han posado, y es que el mundo de la moda y el deporte viven un romance eterno.

Que Carlos Alcaraz se haya convertido en la imagen de Calvin Klein es un honor en los dos sentidos. Por una parte, a un deportista como Carlos Alcaraz le viene bien el espaldarazo de una firma internacional, con tanta historia y tanto prestigio a nivel planetario como es Calvin Klein, fundada en 1968. Al mismo tiempo, a la firma de moda le interesa contar con una estrella emergente que posee un potencial tan grande como Carlos Alcaraz, actual líder de la clasificación ATP, lugar que también ocupó en el pasado Rafa Nadal.