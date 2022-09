Como no podía ser de otras manera, Rafa Nadal ha sido uno de los primeros en felicitarle. "Felicidades Carlos Alcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más", escribió a través de su cuenta de Twitter el deportista español, que espera ahora su primer hijo. Rafa también ha tenido unas palabras para Casper Ruud, el otro finalista y contrincante de Carlos, a quien aplaude su esfuerzo.

“Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más! ����

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!“