Calvin Klein es uno de los grandes de la moda, un esteta enamorado de la belleza, la juventud y los cuerpos perfectos, algo que siempre ha dejado claro con las campañas que ha lanzado durante décadas, y esas tres virtudes parece que las quiere tener también en su vida privada. El diseñador cumple 80 años y mantiene una romance con Kevin Baker, de 34 años. Entre ellos hay 46 años de diferencia, pero para ellos no es un impedimento. Se empezaron a dejar ver en público en 2007, cuando asistieron juntos a una representación de danza en el American Ballet Theatre y desde entonces la prensa norteamericana especuló sobre la relación que había entre ellos. Todos se preguntaban quién era ese chico y se pusieron a investigar, llegando a saberlo todo sobre Kevin.

Los amores de Calvin Klein

La estrella de la moda se casó en 1964 con Jayne Center y tuvieron una hija, Marci Klein, que cuando tenía 11 años fue secuestrada por una antigua niñera, Paule Ransay Lewis, y un familiar de esta. Pidieron por ella 100 000 dólares y en la operación de rescate llegó a participar el FBI. Marci se convirtió en una reputada productora de televisión, ha ganado 4 premios Emmy y es madre de dos hijos. Nunca ha utilizado la fama y el poder de su padre, y eso que Calvin Klein es un astro mundial. "Cada vez que me acuesto con un chico veo el nombre de mi padre en sus calzoncillos”, decía con mucho sentido del humor. Calvin y Jayne se separaron en 1974, y en 1986 el diseñador se casó con Kelly Rector, con quien mantuvo un sólido matrimonio durante 20 años, separándose en 2006. "He llevado a cabo muchas de mis fantasías. He experimentado el sexo con hombres y con mujeres. Me he enamorado de mujeres, me he casado con mujeres y he formado una familia", dijo en una entrevista que le hicieron en Vanity Fair en 2008.