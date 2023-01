Víctor Manuel presenta su nuevo espectáculo para celebrar su 75 aniversario. La vida en canciones (El escenario lo cura todo) llevará al artista a diferentes rincones de nuestro país para interpretar sus grandes éxitos, que forman parte de la memoria colectiva. “Estoy muy feliz. Lo que más te cansa, siempre, son los hoteles y los viajes. Todo eso se hace pesado. Pero, el hecho de subirse a un escenario y cantar es la experiencia más maravillosa que existe”, subraya en A media mañana.

El cantautor, que forma parte de nuestro paisaje sonoro, ha publicado un nuevo proyecto discográfico, La vida en canciones, con el que pretende resumir toda una vida dedicada al canto. Recientemente, ha sido galardonado con la Medalla de Oro de las Bellas Artes. En palabras del artista es un reconocimiento muy significativo “porque algo habré hecho bien. Estoy muy contento”.

Su carrera resumida en 59 temas El cantante asturiano repasa su larga trayectoria artística a través de su disco, La vida en canciones, una retrospectiva completa en formato libro con tres discos en el que recopila los 59 temas que más le han marcado en su carrera. “He hecho una selección que, seguramente, la compañía de discos no hubiese hecho. En el sentido de que, efectivamente, hay canciones muy reconocidas por el público, pero también hay caras b. Canciones, que yo llamo, desgraciadas porque no han pasado nada con ellas. A ti te gustaba muchísimo cuando las escribiste y ves la indiferencia total de la gente”, declara el cantante en los micrófonos de Radio Nacional. “Soy un corazón tendido al sol”, “El Abuelo Vitor”, “La puerta de Alcalá” o “Asturias”, son algunas de los hits incluidos en estos CDs. Este nuevo proyecto musical contiene un total de 17 colaboraciones, entre ellas con Ana Belén, su musa. “Podía haber hecho los tres CDs con canciones dedicadas a ella”, subraya. Además, no solo recopila su música, sino también su vida personal.

Sus primeros pasos en el mundo de la canción “Cuando yo les dije que quería ser cantante y estudiar música tenía, en ese momento, 15 años y estaba repitiendo la reválida. Me dijeron: bueno, pues venga, a lo que íbamos a gastarnos en que estudias es algo, pues lo gastamos en que estudies música”, afirma en A media mañana. En los años 60 comienza a cantar y a recorrerse diversos festivales de diferentes puntos de la geografía española. Sin embargo, no es hasta el 1968 cuando comienza a ser reconocido y a alcanzar el éxito. “Cuando escuchas alguna canción de esa época son irreconocibles. Pero, a partir del año 68 con “El cobarde” y “El tren de madera” ya se me reconoce”, destaca Víctor Manuel. Carlos Santos, director de A media mañana, destaca que cuando aparecen canciones como “El abuelo picador” o “La romería”, Víctor Manuel se convierte en el precursor del nuevo folk. En palabras del cantante, “me reconozco en muchas de las bandas y de intérpretes. Es una satisfacción enorme, porque cuando tú estás haciendo canciones, no sabes el futuro de ellas. Y de repente ves que no solo interesan en ese momento, sino que 50 años después la gente te las sigue pidiendo. Cuando subes a un escenario, eso da muchísima alegría”.