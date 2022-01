"Escribir cosas sobre Asturias no me cuesta ningún trabajo, me surgen en cuanto escarbo un poquito en recuerdos", aseguraba Víctor Manuel hace unos par de meses en una entrevista. Sus canciones se han convertido en un himno para sus paisanos, que presumen orgullosos de compartir 'la tierrina' con el cantautor. Sus letras son la historia de muchos mineros y su música un tesoro para quienes están lejos pero quieren sentirse cerca. Como él, que sabía que ese no era su lugar y tuvo que mudarse a la capital para empezar una carrera que empezó con pocas aspiraciones.

Víctor Manuel cuando era un niño

"Iré a Madrid, estudiaré música, con un poco de suerte tendré éxito y volveré otra vez al pueblo a poner una cafetería", pensaba por aquel entonces. El pueblo del que habla es Mieres del Camín, el lugar que le vio crecer hasta que decidió probar suerte y perseguir su sueño.

Mieres, la fuente de inspiración de muchas de sus canciones Foto de Mieres del Camín Con una población de poco más de 38000 habitantes, el municipio de Mieres se esconde entre las montañas que la rodean. Tierra de carbón, el verde predomina en su paisaje, como en el resto de Asturias. "Verde de montes y negra de minerales", como dice la letra que canta Víctor Manuel en uno de sus temas más populares, un poema escrito por Pedro Garfias, que encontró su inspiración en la Revolución de Octubre de 1934. Su gastronomía es uno de sus grandes atractivos. Allí se prepara la mejor fabada del mundo. Han pasado muchos años desde que se fue de allí, pero Víctor Manuel guarda muchos recuerdos de entonces. Imagen del río Caudal, que pasa por Mieres "El cine era lo que yo veía en Mieres en sesión contúnua, de dos en dos. Era asomarse a un mundo maravilloso", cuenta el cantautor. El Cine Esperanza, el mismo del que habla Víctor Manuel, ya no existe. Construido en 1934, ahora ya no queda ni siquiera el rótulo que se veía en la fachada. El Cine Esperanza, en Mieres Ayuntamiento de Mieres Su abuelo, a quien le dedica una de sus canciones más míticas, vivía en Ribono, aldea que pertenece al concejo de Mieres. "Allí vivía el abuelo Víctor con María, su mujer, la que le escondía el tabaco. También vivía con ellos una perra sabia llamada Tula, la perra más inteligente que yo conocí en mi vida. Bajaba desde Ribono a Mieres todos los días con comida caliente para mi tío Sele, que trabajaba en la escombrera. Cuando llegaba a la vía del tren paraba en seco hasta que el guardia le decía que pasase", recuerda.