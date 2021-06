Suyas son muchas de las canciones ligadas a nuestra historia y nuestras emociones. Cientos de letras escritas en más de 50 años de carrera desde que comenzó su andadura de cantautor. Ahora Universal está reeditando los discos de su primera época, los que Víctor Manuel publicó en los años 70 y, como ha contado en Las mañanas de RNE con Pepa Fernández, ya están disponibles en las plataformas digitales con gran calidad.

Aquella época le ha dejado una gran enseñanza que "es mejor tener éxito de joven que no a los 40 años porque si no piensas que algo te debían y ya te conviertes en otra cosa". "El fracaso te da la medida del exito", asegura.

"Vivir para cantarlo", la gira

Este verano el cantante regresa a los escenarios con el último disco que publicó, Casi nada está en su sitio y "Volver para cantarlo" es el nombre de la gira que va a llevar al cantante por toda España con conciertos en dos formatos: en acústico y con banda. "Yo había jurado y perjurado que no me iba a poner delante de gente con mascarilla, pero no hay más remedio", ha asegurado el cantautor, "no sé cómo será eso de cantar con mascarilla".

El próximo 19 de junio será el pistoletazo de salida de los conciertos en su tierra, en el Parador de Coria de Cangas del Narcea, con todas las entradas agotadas. "Asturias es mi casa y me quieren mucho".

El compositor también participará en el Festival Noches del Botánico de Madrid o en el Cruïlla de Barcelona, entre otros.

Después de cinco décadas en la profesión confiesa que no tiene la fórmula para que una canción funcione mejor que otra "parece que eso solo lo sabían los Beatles".