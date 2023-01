Luz Casal lleva toda la vida dejándose atravesar por las canciones. “No sé cantar algo que no siento”, confiesa en el documental Luz Casal, en muchos tempos (2021), el Imprescindibles sobre la artista gallega que perfila un retrato íntimo y brillante de una mujer que siempre ha vivido y creado de forma visceral, desde la entraña más honesta.

Desparramando intuición y sensibilidad, el talento interpretativo de Luz Casal se apodera de cuanto cae en sus manos, haciendo cada letra (propia o ajena) parte de su repertorio de manera inmediata. Es lo que ocurrió con una de sus canciones más famosas: No me importa nada, un éxito inesperado incluido en el álbum LUZ V (1989), con el que Luz dio un vuelco a su carrera.

Bajo la batuta del mítico Paco Trinidad, el hombre detrás de grandes producciones musicales que habían dado personalidad a La Movida, el disco supone todo un salto mortal. Una selección ecléctica de temas en los que convivían guitarras eléctricas, sintetizadores y maracas y entre los que se encontraba aquella canción cínica y descreída con el que la artista daría la vuelta al mundo y conquistaría al cineasta manchego, Pedro Almodóvar, para quien un año después interpretaría Piensa en mí en Tacones lejanos (1991).

Tú juegas a quererme,

yo juego a que te creas que te quiero

Hay versos imborrables y estos que cantaba Luz Casal son parte de la historia del pop español. Una letra que apela a un dolor profundo, pero que se canta con una fuerza liberadora. La historia de una relación que entra en esa espiral sin salida de jugar a ser algo que ya no son o que nunca fueron. Carente del drama de los boleros y sin la ilusión del pop, era una canción de amor fuera de lo común y que aún así, tenía mucha fuerza.

Un relato que Luz Casal canta en primera persona e interpreta visceralmente, pero que no habla de ella. En realidad, el romance que inspira estos versos es el de una mujer que nunca se dedicó profesionalmente a la música y cuya letra escribió en tan solo 10 minutos. A Gloria Varona no le hizo falta más tiempo para crear el hit que en 1990 se adueñaría durante semanas del número uno de las listas de música.