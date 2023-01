La voz de Luz Casal es una de las pocas que se reconocen al momento. Ella desprende pasión, inspiración y naturalidad. La artista gallega nos acompaña a través de sus canciones desde hace 50 años, cuando empezó ha actuar con tan solo 13 años. Su vida ha estado llena de luces y sombras, pero todas sus experiencias la han llevado a convertirse en la persona que es hoy en día. Prueba de ello es la superación del cáncer de mama que le diagnosticaron en 2007: "Mereció la pena, lo que aprendí es poderoso", dice Luz Casal sobre su lucha contra la enfermedad. Dice que con los años ha aprendido a escuchar y ponerse en la piel de los demás. Y en el programa Corazón ha confesado la inusual situación que vivió de niña.

Con naturalidad y con el paso de los años, la cantante ha sabido entender y asimilar una situación inusual que vivió de niña. Luz Casal confiesa que tuvo tres figuras paternas durante su infancia: "En mi casa había dos hombres y mi madre. Hablar de una familia en la que hay tres padres todo el tiempo no era ni es especialmente común", cuenta. Y sin duda es un hecho que muy poca gente conoce, siendo las familias biparentales y monoparentales las más habituales.

Luz Casal actuará con la Real Filarmónica de Galicia

Aquello le ha influido en su manera de ser y de cantar. Ahora prepara nuevo disco, pero antes actuará en en Madrid. Luz Casal, la voz de la esperanza al otro lado del teléfono, cantará el 20 de junio en el Teatro Real, en el marco del Universal Music Festival, acompañada de la Real Filarmónica de Galicia "con una pretensión no razonada de hacer canciones que aligeren la carga", cuenta. Ella, siempre simpática, es una gran artista que se caracteriza, sobre todo, por su sencillez y humildad: "Yo me miro al espejo y se lo que veo, qué ves? Pues hay muchas veces que digo: no estoy tan mal", zanja.