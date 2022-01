El cine les unió y la música les hizo inseparables. Víctor Manuel y Ana Belén compartieron primero set de rodaje para después dedicarse toda una vida. "Se llevó a la más guapa de la clase, eso no se me hace a mí", lamenta su gran amigo Joaquín Sabina. Cuando ella hace memoria habla de flechazo, pero ¿quién le aseguraba entonces que aquello no era algo pasajero? De aquel momento en el que sus caminos se cruzaron han pasado ya 50 años y de su boca solo escuchamos halagos, porque el amor en esta historia, a pesar del paso del tiempo, sigue tan presente como el primer día. "No sé por qué te quiero", cantaba Ana Belén, y nos cuesta creer que lo hiciera pensando en él. Si le preguntan, tiene clara su respuesta.

"Es una persona profundamente buena y me parece que esto, en estos momentos que vivimos, es una declaración absolutamente revolucionaria. Está como tan desgastado el concepto y esa palabra, cuando se dice que alguien que es 'bueno', casi es como peyorativo. Yo diría que es una persona profundamente buena, solidaria, empática y que se alimenta de todo lo que sus ojos ven a su alrededor para llevarlo a su trabajo", asegura Ana Belén en el programa de Imprescindibles titulado El abuelo Víctor, que ya está disponible en RTVE Play.

Ana Belén y Víctor Manuel

Muchos dejarían de creer en el amor si lo suyo acabara en ruptura. Juntos forman una de las parejas más estables del panorama nacional. Para información de los más supersticiosos, se casaron el 13 de junio de 1972 en Gibraltar. Una boda discreta, como los protagonistas. En 1976 nació su primer hijo, David San José, y en 1983 llegó la segunda, Marina San José.

Víctor Manuel sostiene a su segunda hija, Marina San José