# Sevillana,

# soy sevillana,

# que es la tierra en que nací,

# del mundo la soberana,

# por ser mi tierra gitana,

# la cuna de lo cañí.#

Buenas tardes, fanáticos de "Cine de barrio".

Ya ha hecho su presentación Isabel Pantoja,

que va a ser la protagonista del programa de esta tarde

y lo primero que tenemos que hacer es felicitarla,

aunque sea anticipadamente, por ese cumpleaños,

que va a ser pasado mañana, día 2 de agosto.

¡Felicidades Isabel!

Y como ella no está, pues le hemos pedido a un paisano suyo,

que venga de Sevilla a Madrid para cantar y charlar,

sobre él y sobre ella.

Manu Tenorio.

# Sevilla tuvo que ser,

# con su lunita plateada,

# testigo de nuestro amor,

# bajo la noche callada.

# Y nos quisimos tú y yo,

# con un amor sin pecado,

# pero el destino ha querido

# que vivamos separados.

# Están clavadas dos cruces,

# en el monte del olvido,

# por dos amores que han muerto,

# sin haberse comprendido.

# Están clavadas dos cruces,

# en el monte del olvido,

# por dos amores que han muerto,

# que son el tuyo y el mío.

# Aaah, ooh, uuuuh.... #

Manu Tenorio, que nos ha interpretado "Dos Cruces",

un viejo tema de Carmelo Larrea que habla de Sevilla

y que han cantado infinidad de artistas

de todas partes del mundo.

Buenas tardes, Manu. Bienvenido a "Cine de barrio".

Un placer enorme, estar aquí contigo.

Muchas gracias por estar aquí.

Ya has estado en este programa, si no recuerdo mal

en la etapa de Carmen Sevilla...

Efectivamente, sí, sí, hace ya años.

La verdad que es una mujer extraordinaria.

Pues sí.

Bueno, igual que Isabel Pantoja

que es la protagonista de nuestra película de hoy.

Tú naciste en Sevilla, en concreto en el barrio de Triana.

Efectivamente.

Desde chiquitito me mudé allí con mis abuelos,

he crecido allí

y una enorme suerte que he tenido, porque bueno,

he crecido...

cuando miro por el espejo del retrovisor,

veo que he crecido en un patio de naranjos de Sevilla,

con sus toboganes, con una abuela maravillosa que...

un año me tuvo que enseñar a leer, en fin,

fue una... una infancia muy romántica.

Bueno, y también compartes con Isabel este oficio,

esta dedicación,

aunque vuestros estilos, podemos decir que son distintos.

Sí, me falta el cine, todavía el cine no lo he tocado,

pero yo creo que mejor, seguimos bien por ahí.

Productores que ven "Cine de barrio"

ya saben lo que tienen ustedes que hacer.

Yo creo que vamos bien como vamos.

Seguiremos hablando de los dos a lo largo del programa,

pero ahora vamos a ver un tráiler de la película que vamos a ver.

Quédate conmigo para verla ¿vale?

Porque es "Yo soy esa" con la que Isabel Pantoja

debutó como actriz de cine.

# Yo soy esa.

# Esa oscura clavellina,

# que va de esquina en esquina... #

Qué bonito dices las cosas.

Y qué bonito sientes el amor.

Asombroso, has estado maravillosa.

¡Ay! tú te quejas y solo falta que te salga lo del cine,

qué carrerón llevas, Carmen, hija, qué envidia.

# Soy un pobre presidario # soy un pobre pajarillo

# que muy pronto ha de volar. #

¡Pero dónde te has metido chulo de mierda!

¿Tú todavía tienes frío?

¿Tú quieres algo.... caliente?

Así me besaba tu abuelo.

Me estoy meando.

Pues mea.

Más bonita que tú, nadie.

Eso se lo dirás a todas.

Escúchame.

Déjame.

# Ya lo saben, yo soy esa. #

Yo soy esa.

Que toma el título de una de las varias coplas clásicas

que Isabel Pantoja canta en la película.

No sé, Manu, si a ti ese estilo de canción te ha influido,

pertenece a tu infancia, lo que has oído en casa,

¿forma parte de tu banda sonora?

Sí, por supuesto. Date cuenta que mi casa siempre ha sido muy musical,

lo que pasa que como en mi casa había diferentes generaciones,

o sea que cada uno tenía...

Has tenido de todo.

Tenía su nicho. Sí, sí.

Además, tú perteneces a una generación posterior.

Ella nació en una familia con tradición musical,

dentro del mundo del cante y el baile flamenco,

la película "Yo soy esa" de hecho está dedicada a su padre,

a Juan Pantoja, que formó parte del grupo "Los gaditanos"

y que fue letrista de algunas canciones,

entre ellas "¡Qué bonita es mi niña!"

que escribió para ella.

Qué bonita.

No sé si en tu casa, además de toda esa parafernalia de gustos musicales

había alguien que también se dedicaba a la música.

Hombre, profesionalmente no, pero yo la herencia musical que tengo,

obviamente la he heredado de mi madre.

Mi madre cantaba divinamente y en aquella época pues evidentemente

ese tipo de canción me la cantaba mucho.

Tú empezaste a cantar muy joven, no tanto como Isabel,

todo hay que decirlo,

porque ella a los 6 años ya estaba en los escenarios.

Yo tan precoz no.

Tuvimos que esperar hasta los 14 años ¿no? más o menos.

Sí, efectivamente, yo a los 14 ya empecé a sentir pues bueno....

Ya a partir de ahí ya empecé con la guitarra

y ya cuando fui creciendo y fui madurando

pues ya empecé con mis primeros grupos de pop,

con mi grupo de "Madera", con "La Farándula".

Y después ya al final, una cosa te lleva a la otra

y bueno terminé también trabajando en una orquesta,

que es una escuela maravillosa, donde te curtes mucho,

porque tienes que cantar canciones de todo tipo.

Aunque al hablar de los comienzos de Isabel Pantoja,

se menciona el programa "Gente joven",

ella no participó en ese concurso de jóvenes valores,

si no que actuó como artista invitada

en el programa piloto con Carmen Maura.

Carmen Maura estaba de presentadora en ese piloto,

Isabel fue y en ese momento no se emitió,

pero ahora lo vamos a emitir.

Hoy naturalmente no contamos con ningún concursante aún,

y por ello hemos pedido la colaboración a una gran cantante,

con ustedes Isabel Pantoja.

# Un clavel,

# un rojo, rojo clavel, # un clavel,

# a la orilla de mi boca,

# cuidé yo como una loca,

# poniendo mi vida en él.

# Y el clavel, # al verte cariño mío,

# se ha puesto tan encendio # que está quemando mi piel,

# se ha puesto tan encendio # que está quemando mi piel,

# que está quemando...

# que está quemando mi piel. #

¡Qué maravilla!

Bueno, pero hablemos de ti, Manu,

que para eso te tengo aquí esta tarde.

Después de esos intentos que has comentado,

con distintos grupos, en la orquesta,

llegas al mundo de la música a ser conocido por todos,

pues a través de "Operación Triunfo",

que fue un momento fundamental en tu carrera.

Pues sí, efectivamente, en aquella etapa de mi vida,

pues bueno, los artistas que empezábamos

mandábamos muchas maquetas ¿no?

entonces digamos, que esa oportunidad,

esa alternativa que el artista está buscando

para que logre dar el salto, a mí me vino con "Operación Triunfo",

con aquella primera edición que fue mítica.

Y fíjate que estamos hablando ya, dentro de nada,

se van a cumplir los 20 años,

o sea, ya hay una generación que nació con "Operación Triunfo".

Has publicado discos, ocho, si no me equivoco,

más algún recopilatorio

de estos que no sé si luego se cuentan en oficial,

has vendido miles de copias y ahora no sé si todo eso de la pandemia

y el momento que estamos viviendo te tiene en un momento de reflexión.

A mí me han chivado que estás preparando algo

y que hoy vamos a saber algo.

Sí, efectivamente,

me dio mucho que pensar este confinamiento;

yo cuando era pequeño durante un año me quedé sin ir al colegio

porque no había plaza en el cole, ¿no?

entonces pues resulta que durante ese año,

mi abuela, pues todas las mañanas me enseñaba a leer,

y curiosamente con la pandemia

a mí me ha pasado algo muy parecido con mi hijo, ¿no?

Como él no podía ir al colegio, pues yo todas las mañanas,

en mi casa, en la cocina, lo he tenido que enseñar a leer.

Y entonces esa amalgama de recuerdos

que me han asaltado durante esta pandemia,

me llevó a elaborar este próximo proyecto,

de canciones históricas, canciones clásicas,

sabes, porque ahí donde ella esté,

para que sepa que es un homenaje a ella.

Qué bonito homenaje.

Pues antes de seguir hablando de ese nuevo disco que estás preparando

y de que nos cantes, -ya que estás aquí-,

alguna canción y así nos sirve como adelanto,

pues si te parece, vamos a retomar la trayectoria musical

de Isabel Pantoja.

Vamos a repasar algunas de las canciones que grabó

desde esa aparición en "Gente joven" en 1975,

hasta 1990, que es el año en que se rodó "Yo soy esa",

la película que vamos a ver esta tarde.

# Al calor de España entera

# voy cantando mi sentir,

# y es mi copla una bandera,

# ahora me ha tocado a mí,

# ahora me ha tocado a mí.

# Ahora....

# Ahora me ha tocado a mí. #

# Por ti ardo en vivo fuego,

# por ti pierdo hasta el sosiego,

# por ti vivo enamorá,

# y por ti además yo soy capaz

# de pedí limosna # de matarme y de matar. #

# Con su aroma me encelo

# a la luz de este cielo

# que es un regio tapiz

# Ay Madrid del alma mía...

# Mientras va por el Prado

# el fantasma dorado del amor...

# De Madrid. #

# Hoy quiero confesar # que sigo enamorada,

# por matar los rumores # de aquella esquina,

# que me gusta el perfume # de claveles,

# y que llevo en mi alma Andalucía. #

# Marinero de luces # de sol y de sombra

# de mar y de olivo,

# se quedó tu silencio # de rojo y arena

# clavado en el mío.

# Olvidaste que yo gaviota de luna # te estaba esperando,

# y te fuiste meciendo # en olas de plata

# cantando, cantando,

# te embriagó aquella tarde # el aroma del mar. #

# Se me enamora el alma, # se me enamora.

# Cada vez que te veo,

# rondar mi calle,

# vigilando mi casa # mañana y tarde. #

"Se me enamora el alma", que también aparece en la película,

estábamos viendo el principio de la película,

es una de las canciones de su disco de 1989

con canciones de José Luis Perales,

que estábamos aquí cantándolas todas y haciendo un repaso.

Esta de "Se me enamora el alma" y "Trece de mayo" de Leoni Solano,

son los dos únicos temas escritos para Isabel Pantoja,

que canta en "Yo soy esa"

que como decía antes incluye un número fantástico de coplas clásicas

que luego dieron lugar a un disco que se llamó, "La canción española".

Todas esas coplas fueron grabadas para la película,

con la participación de la Royal Philharmonic de Londres,

y con arreglos y dirección de Luis Cobos.

Ese disco sería algo así como las coplas de su vida,

parecido a lo que en otro estilo,

quieres tú que sea ahora tu nuevo disco,

un poco, las canciones de tu vida.

Yo lo llamo un disco gourmet, ¿no?

Porque realmente son temas exquisitos,

le pega mucho a mi estilo de voz y a mi estilo de cantar.

Por lo pronto has editado una canción,

que va como avance del disco, que es "La nave del olvido",

yo la recuerdo por José José de México.

Bueno, pues ya que dices que te va mucho,

¿nos dejas que lo comprobemos?

Con permiso...

¿Nos regalas una nave del olvido?

Claro que sí, cariño.

Gracias, Manu.

Manu Tenorio versionando "La nave del olvido"

una canción que en la versión de Los Panchos

fue incluida en una película de culto, "Deseando amar",

'In The Mood For Love',

y que también interpretaron a su manera,

grandes como Bambino o Lola Flores.

# Espera

# aún la nave del olvido # no ha partido.

# No condenemos al naufragio # lo vivido,

# por nuestro ayer, por nuestro amor, # yo te lo pido.

# Oh, oh, ooooh....

# Espera

# aún me quedan # en mis manos primaveras,

# para colmarte de caricias # todas nuevas,

# que morirían en mis manos, # si te fueras.

# Espera un poco, un poquito más,

# para llevarte, mi felicidad,

# espera un poco, un poquito más.

# Me moriría si te vas.

# Espera un poco, un poquito más,

# para llevarte mi felicidad,

# espera un poco, un poquito más,

# me moriría si te vas. #

Gracias por esa "Nave del olvido".

Muchas gracias.

Ya tenemos un adelanto del disco, me quedo con eso.

Claro que sí, por supuesto.

Vamos ahora a hablar ya de cine.

Isabel Pantoja, antes de debutar en el cine con "Yo soy esa",

ya había trabajado como actriz en una serie que nos gusta mucho,

"Curro Jiménez".

Estoy seguro que tú podrías enseñarme muchas cosas.

Eso no lo dudes, pero cuando tú te franquees conmigo.

Si no estoy diciendo más que verdades.

Entre 1977, cuando se emitieron esos capítulos

de la serie "Curro Jiménez"

y 1990, cuando se rodó "Yo soy esa",

la película que vamos a ver esta tarde,

Isabel Pantoja pasó de ser una promesa,

a ser una estrella, ¡la estrella de la canción española!

y también una figura mediática.

Claro, a esto último contribuyó su noviazgo

y posterior boda con el torero Francisco Rivera Paquirri,

cuya muerte, pues la convirtió en algo así como... la viuda de España.

# Era mi vida él, # mi primavera él,

# y mi mañana.

# Mi cielo siempre azul,

# mi corazón, mi beso y mi palabra.#

Pues bien, para hablar de la película "Yo soy esa",

hay que empezar hablando del productor, de Luis Sanz,

que tuvo un exitazo con la película "Las cosas del querer",

dirigida por Jaime Chávarri,

y precisamente ese éxito propició que la productora de Víctor Manuel,

decidiera hacer otra película de ese tipo,

oye, y la cosa se convirtió pero en un fenómeno.

En "Yo soy esa" lo que se cuenta es el estreno en el año 1990,

de una película, ambientada en los años 50,

con Isabel Pantoja y José Coronado interpretando dos papeles.

La canción que da título a la película, "Yo soy esa",

es una zambra de Quintero León y Quiroga,

que como otras canciones de la película,

fue grabada en su momento por dos grandes,

Concha Piquer y Juanita Reina.

Una última curiosidad sobre las canciones de la película.

En una secuencia, en la cárcel,

el personaje de José Coronado y otros presos,

cantan el famoso "Soy un pobre presidiario".

# Soy un pobre presidiario, # soy un pobre pajarillo

# que muy pronto a de volar.

# Soy un hombre que se muere,

# porque ya sé que me quiere...

# Es un loco de verdad. #

"Yo soy esa" llegó a los cines el 4 de octubre de 1990

y su estreno volvió a ser notición.

(Música)

Esta noche al fin, después de ríos y hasta cataratas

de comentarios e informaciones previas,

Isabel Pantoja, estrena su primera película, "Yo soy esa".

De las páginas de las revistas, a las páginas de la crítica.

En "Yo soy esa", además de la pareja protagonista,

Isabel Pantoja y José Coronado, aparecen otros actores y actrices,

como los veteranos y muy queridos, Aurora Redondo y Luis Barbero,

que interpretan a los abuelitos de Ana Montes,

la artista protagonista.

Elisa Matilla es la secretaria, sevillana también.

Tenemos a Loles León, estupenda, graciosísima.

Extraordinaria, qué maravilla.

Juan Echanove, haciendo de un marqués.

Magüi Mira, como la mujer del personaje de Coronado,

en la película de los años 50,

o Juan Luis Galiardo, como el padre Benito.

¿Tus labores?

Artista.

Alabado sea el señor.

El guión de la película lo escribió el director Luis Sanz,

con la colaboración no acreditada de Antonio Larreta.

Antes de ver la película, tengo que agradecerte, Manu,

que hayas estado aquí.

Gracias por adelantarnos un tema de tu nuevo disco...

Para mí es un placer

y sobre todo estar aquí contigo es un regalo.

Y otra cosa más, como es habitual en agosto, "Cine de barrio"

no lleva presentación grabada en plató,

sino en off, sobre un montaje de imágenes,

así que una servidora se despide

hasta el primer sábado de septiembre.

Hasta el nuevo curso.

Dicho esto, fanáticos de "Cine de barrio" en general,

y de Isabel Pantoja en particular, os dejo con "Yo soy esa".

Con la que queremos por adelantado

felicitarla por su próximo cumpleaños.