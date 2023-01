Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Lunes 9 de enero

La programación de Televisión Española de esta noche del lunes 9 de enero te trae una noche completamente dedicada a Clint Eastwood, uno de los actores más longevos de Hollywood. Pero antes, disfruta de la gran final de MasterChef Especial Navidad a partir de las 22:05 horas en La 1. Mientras tanto, La 2 emitirá la película Dos mulas y una mujer, a las 22:04 horas, a la que seguirán dos documentales sobre Eastwood: Clint Eastwood, el francotirador, a las 23:50 horas, y El álbum secreto de Clint Eastwood, a las 01:10 horas en La 2.

Dirigida por Don Siegel y con la maravillosa composición de Ennio Morricone , Dos mulas y una mujer (Two mules for sister Sara, en su título original) es una película western de 1970 con Clint Eastwood y Shirley MacLaine como protagonistas. Una historia de aventuras, comedia y amistad que empieza en la guerra de México entre los seguidores de Juárez y las tropas francesas del emperador Maximiliano de Austria.

El álbum secreto de Clint Eastwood, a las 01:10 horas en La 2

Por último, la biografía no autorizada que Clint Eastwood no quería que saliese a la luz se emite en La 2 a las 01:10 horas. El documental dirigido El álbum secreto de Clint Eastwood, dirigido por Pierre Maraval y basado en el libro de Patrick McGilligan, cuenta cómo McGilligan conoció al actor en una entrevista en 1975 en los estudios Warner. De aquella todavía no había empezado a escribir su biografía. "Más tarde me puse a hablar con las personas de su vida y me contaron una historia muy diferente del mito, de la leyenda de Clint", señala. El autor que escribió aquellas páginas no solo retrató a Eastwood, también realizó las biografías de George Cukor, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Robert Altman...