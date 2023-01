Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Domingo 8 de enero

La programación de Televisión Española de esta noche del domingo 8 de enero te trae tres películas de cine, un estreno y un documental para que disfrutes solo en compañía. Enamórate en La 1 primero con Corazones afines, a las 19:05 horas, y con Poliamor para principiantes, en la película de la semana, a las 22:00 horas. Si no te convencen los romances, prueba con la música de Luz Casal en el documental de Imprescindibles que repasa su carrera a partir de las 21:30 horas. Y si no, te proponemos un drama biográfico sobre la vida de Jorge Mario Bergoglio desde su juventud hasta convertirse en el Papa Francisco, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, en Francisco, el Padre Jorge a las 22:30 horas en La 2.

Disfruta de este telefilme dramático sobre un especialista en citas que recibe el encargo de encontrar pareja a un emprendedor que cree que estar soltero es la clave del éxito. Una carrera romántica a contrarreloj a medida que se va acercando el día de San Valentín… Una dosis de cine de sobremesa que no puede faltarte este domingo: Corazones afines, a las 19:05 horas en La 1 .

Imprescindibles emite Luz Casal en muchos tempos , un documental que revela el amor y la pasión de la artista por la música . Se trata de un recorrido por la carrera discográfica de la cantante y compositora, desde la aparición de su primer álbum a principios de los 80, hasta el momento presente. De la mano de Luz Casal descubrimos las luces y las sombras de más de 40 años de profesión . Porque abrirse camino en el panorama discográfico de finales de los 70 en Madrid no le fue nada fácil.

Poliamor para principiantes, a las 22:00 horas en La 1

Fernando Colomo es el guionista y el director detrás de esta comedia romántica española donde Karra Elejalde y Toni Acosta interpretan a Satur y Tina, un matrimonio en el que ella es quien aporta dinero a la familia, mientras que él hace las tareas del hogar y se ocupa de su hijo. El problema es que el niño, Manu (Quim Ávila), tiene ya 28 años y es un mediocre youtuber, por lo que Satur se propone en convertir a su hijo en 'El ranger del amor', un exitoso youtuber enmascarado defensor del amor romántico que se enamora perdidamente de Amanda (María Pedraza).

Lo que Manu no sabe es que Amanda es poliamorosa y tiene relaciones con Marta (Cristina Gallego) y Esteban (Luis Bermejo), una acomodada pareja de médicos con dos hijos. Pero no son los únicos: Amanda también mantiene relaciones con Claudia (Lola Rodríguez), una chica trans que trabaja en el mundo de la moda, y con Álex (Eduardo Rosa), monitor de paracaidismo y modelo cachas. ¿Qué sucederá? No te lo pierdas: Poliamor para principiantes, a las 22:00 horas en La 1.