La muerte de Elena Huelva nos ha conmocionado a todos. Se dio a conocer en redes sociales y ahora estas le rinden homenaje. Un aluvión de mensajes llenos de cariño, de momentos compartidos junto a ella... La mayoría no tuvieron la oportunidad de conocerla en persona, solo a través de una pequeña pantalla. Así logró visibilizar el sarcoma de Ewing, la enfermedad que ha acabado con su vida. Se hizo muy popular cuando los famosos empezaron a sumarse a su causa, algo en ella les llamó la atención, muchos hablan de la luz que desprendía en todo momento, incluso en sus peores días. Ahora les toca decir adiós. El mensaje de Sara Carbonero nos ha dejado con la piel de gallina.

Se convirtió en su gran amiga y confidente. Nadie mejor que ella entendía la palabra cáncer. Compartían su pasión por la música, fueron juntas a conciertos, la periodista fue a visitarla al hospital en varias ocasiones, cuando Elena no podía salir a tomar un café. Rota de dolor, se despide de ella en redes sociales. "Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele...", así empieza el texto que ha compartido Carbonero en su última publicación. Junto a él, una muestra de todos los momentos que compartieron juntas.

La periodista era consciente de que esto podía ocurrir, más tarde o más temprano, pero igual que Elena Huelva, nunca perdió la esperanza: "Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir. Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos pero en lo más profundo de mí, tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera".

En poco tiempo se convirtieron en grandes amigas. Para Sara Carbonero, Elena era una persona demasiado especial. "Nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como tú. Siempre con tu sonrisa, tu gratitud, tu generosidad, tu preocupación por todo el mundo y tus ganas infinitas. Siempre viendo el vaso medio lleno y animando a los demás. Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije. Me cambiaste la vida", reconoce emocionada.

Coincidieron por casualidad cuando paseaban por el centro de Madrid, desde entonces, se volvieron inseparables. "Has sido un regalo y te seguiré dando las gracias todos los días por aparecer aquella tarde en Gran Vía. Cuando nos cruzamos y ya no pudimos separarnos. Ya sabes que no creo mucho en las casualidades pero sí en el destino caprichoso. Descansa tranquila, mi niña. Todo estará bien por aquí abajo pero un poco más oscuro. Porque nos falta tu luz, porque eras faro brillando. Única e irremplazable", asegura Sara Carbonero.

La periodista termina su mensaje con una promesa: "Dicen que solo muere lo que se olvida. Yo te recordaré eternamente. Mis niños también. Hicisteis muy buenas migas, les hablaré mucho de ti y de todas nuestras aventuras juntas". Su muerte ha dejado un vacío que nunca se volverá a llenar. "Nada va a ser lo mismo", confiesa.