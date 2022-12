Pelé, el orgullo de un pueblo forjado en el fútbol, llevaba un año luchando contra un tumor en el colon. Durante todo ese tiempo se sometió a varios tratamientos de quimioterapia y, a pesar de que había agradecido la salud de la que disfrutaba a sus 82 años en octubre, en diciembre tuvo una recaída de la que no se pudo recuperar. Hoy despedimos al astro del fútbol brasileño. El tres veces campeón mundial fue ingresado en el hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo tras presentar una inflamación generalizada en el cuerpo. Allí le acompañaban sus hijos, fruto de sus diferentes matrimonios con las tres mujeres de su vida: Rosemeri Cholbi, Assíria Seixas Lemos y Marcia Aoki.

Ya en 2016, teniendo Pelé 76 años, volvió a contraer matrimonio en Sao Paulo junto a otra joven: Marcia Aoki , una empresaria de éxito 20 años menor que él. Resulta que ambos se conocían de una fiesta en la que habían coincidido en la década de 1980, pero no fue hasta 2010 que empezaron a entablar contacto. Aoki es una importadora de material médico en brasil con ascendencia japonesa y con quien se casó hace casi siete años.

La diferencia de 20 años no fue un problema PUDAHUEL

Más tarde, tras tener varios amoríos con cantantes brasileñas y dos reinas de los concursos de belleza en la década de los años 80, Pelé volvió a encontrar el amor junto a la psicóloga y cantante de gospel Assíria Seixas Lemos . Él tenía 53 años y ella, 36. Pero la diferencia de edad no supuso ningún problema: formalizaron su relación el 30 de abril de 1994 y tuvieron gemelos durante sus 14 años de matrimonio. Hasta que llegó su divorcio, el segundo para Pelé.

De Pelé se sabía prácticamente todo, tanto a nivel deportivo como sentimental. El futbolista no solo fue famoso por sus goles y por dejar huella en los mundiales de fútbol, sino también por encandilar los corazones de las mujeres . Estuvo con muchas, pero oficialmente en su vida se enamoró de tres mujeres. La primera de ellas fue Rosemeri Cholbi, con quien se casó en 1966 , cuando Pelé tenía 26 años. Su relación comenzó cuando estaba a media etapa con el Santos y ya era leyenda del fútbol con dos mundiales en la selección brasileña. Vivieron 16 años de amor y tuvieron tres hijos , pero se terminaron separando a causa de la profesión de Pelé, que lo mantenía mucho tiempo fuera de casa.

¿Cuántos hijos tenía Pelé?

La fama y el dinero que consiguió a lo largo de los años convirtieron a Pelé en un aventurero de la vida, sobre todo, de la sentimental. Aunque tuvo siete hijos reconocidos, la realidad es que mantuvo multitud de romances con varias mujeres, aprovechando su estatus de figura mundial que el fútbol le había brindado. Incluso admitió que le fue infiel a sus tres esposas con sus affaires, muchos de los cuales acabaron en embarazo, de lo cual se enteró años después, por lo que no es posible saber el número exacto de hijos del exfutbolista. "Con total honestidad, he tenido unos cuantos affaires, algunos de los cuales terminaron en hijos, pero solo me enteré de la existencia de ellos más tarde", dijo Pelé en su documental de Netflix.

Por tanto, Pelé solo tuvo siete hijos reconocidos. Los primeros tres fueron fruto de su matrimonio con Rosemeri Chelbi: Kelly Cristina nació el 13 de febrero de 1967, después llegó Edson, el 27 de agosto de 1970, y por último nació Jennifer, en junio de 1978. Edson intentó seguir los pasos de su padre sin mucho éxito, hasta que fue acusado por lavado de dinero y narcotráfico. Más tarde nacieron los gemelos Joshua y Celeste, el 28 de septiembre de 1996, hijos de su segundo matrimonio con Assíria Seixas, y con quien el futbolista mantenía una excelente relación.

Por último, Pelé tuvo dos hijas fuera del matrimonio. La primera fue Sandra Machado, quien peleó en los tribunales con el futbolista desde 1991 hasta 1993 por demostrar que él era su padre, lo cual terminó sucediendo con las pruebas de ADN, pese a que Pelé nunca la reconoció. Nació el 24 de agosto de 1964 fruto de un amorío que el deportista tuvo con Anizia Machado, una trabajadora doméstica. Lamentablemente, falleció en 2006 a causa de una metástasis pulmonar, disfunción orgánica múltiple y cáncer de mamá y aunque Pelé no asistió al funeral, su empresa mandó flores. La otra hija que tuvo fuera de sus matrimonios fue Flavia Christina Kurtz, una fisioterapeuta a quien sí reconoció como suya desde el principio como fruto de su romance con la periodista Lenita Kurtz.