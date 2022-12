A ‘La Recepta Perduda’, programa disponible a RTVE Play Catalunya, l’actriu Sílvia Abril cuina cinc plats tradicionals de la gastronomia catalana. Així que si encara no has pensat quin menú faràs per aquestes festes, aquestes propostes t’ajudaran a decidir-te.

1. Escudella L’escudella és la recepta típica que no pot faltar a la taula el dia de Nadal. L’entrant combina brou de carn i verdures amb pasta i acostuma a portar pilotes de carn d’olla. Se’n poden trobar moltes varietats, però el plat tradicional del poble de Gironella amb blat de moro escairat pot ser una molt bona opció per sorprendre els teus convidats i convidades. Escudella de blat de moro escairat TERE BORQUE

2. Canelons És tradició catalana cuinar canelons per Sant Esteve. Va néixer com un menjar d’aprofitament per no malgastar les sobres del rostit de Nadal, tot i que es poden preparar de moltes varietats de farcits. És un plat molt característic de Barcelona, fins al punt que la ciutat es considera la capital del caneló. Els canelons, el plat imprescindible per Sant Esteve SONIA MORALES PÉREZ

3. Gall Rostit A Catalunya és habitual rostir el gall dies de festa o de celebracions com, per exemple, per Cap d'Any. A Vilafranca del Penedès no es fa amb un pollastre qualsevol, sinó amb el gall negre, autòcton de la zona. S'acostuma a elaborar amb fruits secs i diferents tipus d'alcohol, com el brandi. Gall rostit a Vilafranca del Penedès SONIA MORALES PÉREZ

4. Palpís de Corder Uns altres àpats que se solen cuinar molt per aquests dies assenyalats són els farcits. El palpís de corder és una cuixa de corder rostida i farcida amb una varietat d’ingredients com l’all i la cansalada. Sabies que al Pallars Sobirà aquest plat es cou a la cassola, a diferència d’altres receptes del territori? Palpís de corder del Pallars Sobirà SONIA MORALES PÉREZ