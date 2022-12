La verema de la garnatxa blanca a Terra Alta

Fins a mitjans del segle XX, es cultivava la vinya en poblacions de totes les comarques de les Terres de l'Ebre, però avui dia el conreu de la vinya s’estén majoritàriament per la comarca de la Terra Alta. L’objectiu principal d’aquest conreu és l’obtenció de raïm, principalment de les varietats garnatxa, macabeu i carinyena destinat a l’elaboració de vi i a altres productes derivats com vi ranci, mistela o aiguardent. A 'La recepta perduda', programa presentat per Sílvia Abril, l'enòleg Sergi Pallarès del Celler Arrelats ha explicat tots els detalls.