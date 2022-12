Per què el gall negre de Vilafranca del Penedès és especial? La raça s’ha mantingut pura des del seu inici, és a dir, no s’ha barrejat amb altres tipus de pollastre. Aquest animal autòcton de la zona és el protagonista del plat que l’actriu Sílvia Abril cuina al programa ‘La Recepta Perduda’, disponible a RTVE Play Catalunya.

Diferenciar el gall negre del Penedès és senzill. La seva característica principal és la tonalitat fosca de les seves plomes , la particularitat que dona nom a la raça. La seva cresta té 4 o 5 puntades, acostumen a ser menys que una altra classe de gall . Té les orelles blanques i les potes d’un color gris cendrós. A més, els seus ous també es poden distingir. La closca és d’un color més fosc , però més gruixuda . Per això, els ous són més resistents i es redueix la probabilitat que es trenquin.

Com diferenciar-lo?

Cuinar el gall negre

En l'àmbit gastronòmic, el gall negre del Penedès es diferencia d’un pollastre comú en la seva carn. És més dura perquè és una au que ha estat al camp durant més mesos que la resta que acostumem a comprar al supermercat.

La gran dificultat de cuinar una au és la cocció per la seva carn fibrosa. Les diferents parts del cos necessiten un temps de cuinat més elevat que altres. Per exemple, el pit necessita menys temps que la cuixa.

El cuiner Oriol Castro apunta que el gall és un aliment molt estacional perquè es consumeix majoritàriament per la Festa Major de Vilafranca i Nadal. El xef desitja que aquest producte es mengi més sovint i que es pugui trobi a les carnisseries cada dia. T’hi animes a cuinar un plat de gall negre farcit? No et perdis ‘La Recepta Perduda’ amb Sílvia Abril.