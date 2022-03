'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya.

Sílvia Abril viatja fins al Pallars Sobirà a la recerca d’una recepta ben especial, el palpís de corder. Un plat típic de la zona elaborat amb la cuixa de corder rostida i farcida, que era el menjar més habitual dels pastors i els pagesos quan anaven a la muntanya o al tros a treballar.

La raça d'ovella xisqueta és típica del Pallars RTVE CATALUNYA

El palpís de corder és un plat que es pot menjar tant calent com fred, explica a 'La recepta perduda' l'antropòleg Jordi Abella, i per això era freqüent que els pastors se l'emportessin com a berena. Ara, les noves generacions s'estan organitzant per fer les tasques més dures conjuntament. Abella creu que la ramaderia s'ha de protegir per no perdre connexions amb el passat.

L'ovella autòctona del Pallars és la xisqueta. Sílvia Abril coneixerà l'Eloi i en Carles, dos pastors que cuiden un ramat de 500 xisquetes i que la guiaran fins l'Antonio Peyró, Safalla, un pastor jubilat que comparteix els secrets del pasturatge amb qui pugui estar interessat. És el cas de l'Anna Plana, l'única dona pastora de la zona. Va arribar al Pallars amb 24 anys i creu que pots confiaven en les seves capacitats.

Les germanes Lourdes i Nuri amb la Sílvia Abril RTVE CATALUNYA

La carn de corder Sílvia Abril l'aconseguirà de la carnissera Maribel Gaspà. A casa tenen un ramat d'ovella xisqueta i un obrador des d'on preparen la carn per servir als restaurants de la zona. Per elaborar el palpís, Sílvia Abril comptarà amb l'ajuda de les germanes Lourdes i Nuri Bordoll, grans coneixedores de la cuina tradicional del Pallars.