Com preparar un suquet de peix típic de la Barceloneta

El suquet de peix és una recepta típica dels pobles de la costa catalana. Pertany a les receptes de barca i és un plat molt vinculat a la Barceloneta, el barri mariner per excel·lència de Barcelona. Possiblement també està aquí el seu origen.

Era el plat que sovint preparaven els pescadors a les barques durant els mesos que els estaven a la mar. Temps enrere no hi havia frigorífics i els cuiners disposaven de poca varietat d'aliments que poguessin endur-se sense que es fessin malbé. Patates, cebes, pebrots secs, alls i oli formaven part d'aquests ingredients que utilitzaven per cuinar els peixos que anaven pescant, però que no eren de primera i que, per tant, no es podrien vendre a la tornada. Són els anomenats peixos de roca, que es caracteritzen per tenir moltes espines o un gran cap i són d'un color vermellós. Tot i tenir poca carn són peixos molt gustosos. Els més habituals que podem trobar són l'escórpora, la bròtola, la lluerna, el corball negre, l'aranya de mar, la rata o la donzella.

01.34 min La recepta perduda - La bastina: un peix molt gustós però poc valorat

Es tracta d'un plat molt senzill i humil, però que si es fa sàviament, és molt i molt bo, tal com ens explica en Quim Marqués, el cuiner i expert gastronòmic que participa en el programa.

Quim pertany a la quarta generació de cuiners de la seva família i va estar al capdavant del restaurant El suquet de l’Almirall a la Barceloneta durant més de vint anys.









Ingredients per fer un suquet de peix Peix de Roca: escórpora, aranya i rata

Rossellones o cloïsses

Llagostins o gambes vermelles

Cebes

Tomàquets

Vi blanc

Patates

Alls i oli

Per la picada: Llesca de pa de pagès, ametles i avellanes, julivert, nyores