400 g de vedella

400 g de carn magra de porc

Cuixa de pollastre

Confit d'ànec

Foie

Vi ranci

1 o 2 cebes

2 Pastanagues

1 Tomàquet

Sal i pebre

Alls

Oli

Pasta fresca de canelons

Formatge ratllat

100 g de farina

1 l de llet

100 g de mantega

Nou moscada

Netegem bé tota la carn, el pollastre i el confit i ho tallem a trossos. Posem una mica de d'oli en una cassola i afegim el greix del confit Mentre s'escalfa l'oli, podem anar salant i empebrant el pollastre Posem el pollaste a la cassola i el daurem per les dues bandes Salem i empebrentem la resta de carn Reservem el pollastre i marquem la resta de carn a foc mitjà-fort Reservem tot Tallem la ceba trossos grans i la pastanaga Posem la carn i el pollastre a la cassola, i incorporem la ceba, la pastanaga i el tomàquet Li donem un parell de voltes i ho deixem coure uns 10 minuts Afegim el vi ranci i esperem 10 minuts més a que s'evapori l'alcohol Posem aigua calenta fins a cobrir la carn i salem Ho deixem coure a foc mig-baix durant 40-45 minuts, fincs que la carn sgui ben cuita Deixem refredar a la mateixa cassola Separem la carn del caldo i la destriem, procurant que no quedi cap os ni nervi Triturem tota la carn Per la beixamel daurem la farina a una paella amb la mantega Anem afegint la llet poc a poc sense deixar de remanar Afegin el caldo del rostit que teníem reservat i la nou moscada Seguim remanant fins que ens quedi ben lligada Lliguem el farcit amb una mica de farina, una mica de llet i afegim el foie Posem aigua a bullir amb un raig d'oli i un polsim de sal Coloquem un drap de cuina net i ben humit (mullat) a sobre d'una taula Quan arrenqui el bull, tirarem la pasta d'una en una per evitar que s'enganxin Un cop cuita (6-7 minuts) la treiem procurant que no es trenqui i la posem estirada damunt del drap Anem posant el farcit damunt la pasta i enrollem. Intentem que quedin ben tancats Col·loquem els canalons amb una safata per al forn prèviament enfarinada Afegim la beixamel, el formatge ratllat i els gratinem