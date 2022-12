A qui no li agraden els canelons? A Catalunya existeix la tradició de fer-los l’endemà de Nadal per aprofitar les sobres de la carn rostida, però també mengem aquest plat típic de la gastronomia catalana durant la resta de l’any. Saps quin és el seu origen? Al programa 'La recepta perduda', disponible a RTVE Play Catalunya, l’actriu Sílvia Abril ens descobreix com la combinació de la cuina italiana i la francesa han donat lloc als canelons com els coneixem avui en dia.

D'origen humil A mitjans del segle XIX, a Barcelona van arribar italians que buscaven feina. Molts van obrir fondes a prop del port on feien cuina del seu país. D’aquesta manera van introduir la pasta a la ciutat. Els canelons van néixer com un plat d’aprofitament d’origen humil. Originalment, eren uns farcellets de col que embolicaven les restes de carn que a vegades es cobrien amb salsa de tomàquet. Posteriorment, la carn del rostit es va començar a embolicar amb plaques de pasta i es va combinar el porc, el pollastre o la vedella amb ingredients com foie-gras o tòfona que feien els canelons més melosos. Els italians utilitzaven les plaques de pasta per fer la típica lasanya, però van ser els catalans els que van adaptar aquesta recepta i van usar plaques més petites per embolicar la carn trinxada que sobrava dels caldos i els rostits. Preparant canelons Getty Images/iStockphoto iStock