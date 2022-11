El xuixo de crema a Girona

'La recepta perduda' ha fet parada a Girona. Sílvia Abril ha conegut a Julià Castelló, un pastisser gironí criat sentint la flaire dels xuixos a la rebotiga de la pastisseria familiar. Ara viu dedicat a la preservació del xuixo tradicional segons la recepta que ja es feia a Girona a finals del segle XIX. L'obrador d'en Julià és l'únic del món dedicat exclusivament al xuixo, per al qual utilitza exclusivament productes de quilòmetre zero.

Aprofitant la visita a Girona, Sílvia Abril ha anat a Casa Cacao, la fàbrica de xocolata que el xef de pastisseria Jordi Roca hi ha obert, on ha conegut a la seva mà dreta: en Damian Allsop, un talentós mestre xocolater gal·lès.

En el seu periple llaminer per la ciutat, Sílvia Abril també ha visitat la gelateria La Gioconda, on ha vist com es fa el gelat artesanal. Una jove xef pastissera i una experta en l'elaboració de melmelada casolana han completat el capítol més dolç de la temporada.

I no hi pot faltar la ratafia, que acompanya sovint les postres catalanes. Sílvia Abril ha conegut a Ernest Morell, membre de la cooperativa La Sobirana on, a més de recuperar la cultura dels licors casolans, promocionen Santa Coloma de Farners.