El palpís de corder és una cuixa de corder rostida i farcida amb diversos ingredients, segons la recepta de cada padrina, però totes acostumen a portar all i cansalada. És un plat tradicional molt propi del Pallars. A diferència d'altres plats de cuixa de corder, que es fan al forn, aquest es fa a la cassola. Hi ha dues versions a l'hora de menjar-lo: la versió més ancestral és en fred, tal com feien els pastors i pagesos quan anaven a la muntanya o al tros. Ara, a moltes cases i també als restaurants el serveixen calent, amb una mica de salsa per sobre, del mateix suc de la cassola. La Sílvia Abril s'apropa fins al Pallars on, amb l'ajuda de la Lourdes i de la seva germana, cuinen un palpís de corder farcit amb alls i cansalada.

Ingredients Preparació Cuixa de xisqueta

Sal

Pebre

2 caps d'all

Cansalada

Conyac

Llorer

Formatge (opcional) Preparem la cuixa. La podem desossar nosaltres mateixos o demanar a la carnisseria que ens la preparin. L'obrim bé. Podem fer-li uns talls per afavorir l'obertura. Farcim la cuixa amb els alls i la cansalada. La lliguem com si fos un tall rodó. Posem la cuixa amb una paella amb un raig d'oli. Afegim ceba, conyac i una fulla de llorer. Deixem coure dues hores. El deixem refredar. Traiem el fill i tallem al biaix. Triturem el que ens ha quedat del sofregit per fer la salsa i li tirem per sobre. Es pot acompanyar d'un tall de formatge