Alfred García: "Esta canción la escribí en media hora"

Directo desde tierras catalanas hasta el plató de Eurodramas y Comedias para hablar con Inés Hernand y Fede Arias sobre su Desde que tú estás, el tema elegido por Alfred García para subirse al escenario del Benidorm Fest 2023. Es una de las mejores canciones que ha compuesto, según cuenta el artista en la rueda de prensa celebrada tras el estreno, "así lo siento, porque desde que vi lo que pasó en la primera edición del Benidorm, para mi fue un reto crear la canción que pudiese representar a España en Eurovisión". Reto conseguido y con creces, porque desde su anterior participación en el certamen eurovisivo en 2018 muchas cosas han cambiado en su vida.

"Estoy en un momento increíble"

Es la mejor canción de su vida, está compuesta en media hora y, para rizar el rizo de las casualidades, la primera persona que la escuchó fue Pablo López, "que estaba grabando en la sala de al lado y dijo: 'no me creo que la hayas compuesto ahora'". Alfred confiesa que suele componer de esa forma, le sale, "es casi que escupo" algo que lleva dentro. Se ha inspirado en el amor, "que ahora parece algo revolucionario", y va sobre eso, ya que "creo que debemos practicar la revolución emocional".

Su experiencia en conciertos multitudinarios puede ser un punto a favor para canalizar las energías de cara al Benidorm Fest, aunque el artista bromea que "no hay que pensarlo mucho". Se deja llevar por "el momento increíble en el que estoy", además, recuerda que es una etapa muy diferente a cuando representó a España en 2018 en Lisboa con Tu canción, junto Amaia, "me estaba cambiando la vida de repente y no era fácil gestionar algunas cosas", en cambio, "ahora estoy viviendo la vida que quiero".