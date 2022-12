8:05

Ja són sis els sobres pirotècnics que han pogut ser localitzats a Espanya.

Els dos darrers anaven adreçats al president del govern Pedro Sánchez i a la ministra de Defensa Margarita Robles. Tret del primer que va causar un ferit lleu a l'ambaixada ucraïnesa a Madrid la resta han pogut ser neutralitzats. Aquests dos darrers se sumen a la resta de sobres localitzats ahir, un, amb destí a l'ambaixada dels Estats Units i, un altre a la base aèria de Torrejón de Ardoz.

Precisament, aquest darrer no s'ha fet esclatar i és el que pot aportar més pistes per localitzar els autors. En tot cas, són sobres enviats des de l'interior d'Espanya i tots ells estan preparats per detonar material pirotècnic. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, fa una crida a la calma i explica com es desenvolupa la invesigació.