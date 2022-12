Trànsit demana "màxima prudència" davant un novembre "tràgic"

Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit en un inici de desembre amb molta mobilitat, i la sortida d'aquest divendres de 470.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona després d'un mes de novembre "tràgic" amb gairebé el doble de morts que el 2019. Aquest darrer mes han mort 18 persones a les carreteres catalanes.

Per això, el director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat especial atenció als conductors per un mes "nefast" en paraules del director de Trànsit, Ramon Lamiel.

Una tendència que es vol trencar ara el desembre amb diverses mesures extraordinàries, malgrat que els 11 primers dies seran de molta mobilitat pel pont de la setmana vinent i la proximitat de les festes nadalenques.

Especial atenció demana Ramon Lamiel, no només en els trajectes d'anada i tornada a casa, sinó també en els desplaçaments interns, quan es concentren la majoria d'accidents.





Entre les actuacions que es posaran en marxa, a l'AP-7 es reforçaran la vigilància nord i sud amb carrils addicionals: des de Sant Celoni fins a la Roca o des de Llinars i fins a la Roca. Al sud, els carrils addicionals anirà des de Vilafranca fins al Papiol.

Hi haurà radars en línia especialment a l'AP-7. Pel que fa a diumenge 11 de desembre, de 17 hores a 9 hores hi haurà restricció de camions i l'AP- 7 no circularan dia 2 i dia 7 hi haurà limitacions de sortida nord i sud. Limitacions en vehicles pesants en els carrils addicionals.

Les fires i activitats pròximes a Nadal i les vies d'accés per arribar-hi rebran una especial atenció com la C-16 i C-17, C-14 i N-245. És a dir, totes les vies interiors pròximes a Vic. S'obriran carrils d'avançament a les C-16 i de supressió a la C-55.

Malgrat el mal comportament del mes de novembre pel que fa a la sinistralitat, des de principi d'any hi ha hagut una reducció dels morts a la carretera del 10 %, amb 149 víctimes mortals.