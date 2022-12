Arrenca l'assaig clínic d'un medicament per millorar la funció cognitiva de persones amb la síndrome de Down

01:10

L'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar) busca voluntaris per participar en un assaig clínic d'un nou fàrmac per millorar la funció cognitiva de persones amb la síndrome de Down. Aquest avaluarà la seguretat i la tolerància del nou tractament, després d'haver superat les primeres proves en animals i voluntaris, sense aquesta síndrome.