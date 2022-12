Eva Yerbabuena ha pisado los más prestigiosos escenarios del mundo, con su danza tan característica, esta bailaora ha llevado el lenguaje universal del flamenco por medio mundo.

“Yo no entiendo de pintura, pero veo un cuadro y me emociona“

El flamenco es un arte que traspasa fronteras, salvando obstáculos como el idioma y trasladando al gran público un arte “visceral”, que pone en escenas nuestras señas de identidad como pueblo. Un arte directo, que no necesitar entender para que te emocione. Así se lo han reconocido prestigiosos medios de comunicación como El New York Times o The Guardian.

Espectáculo Santas de Zurbarán RTVE

Eva ha colaborado en múltiples disciplinas fuera de lo que es la creación para teatros, desde colaboraciones en películas a colaboraciones en publicidad, espacios donde Yerbabuena tiene la capacidad de transmitir como mujer y como artista.

“Yo no puedo acostar todos los días a mi hija “

Una vida que no es fácil compaginar con una vida familiar en la que Eva desempeña la función de madre. Incomprendida en ocasiones y a pesar del sacrificio que ello supone, consigue sacar todo el partido a esos momentos en los que disfruta de la compañía de los suyos y que le permite seguir disfrutando de una vocación hecha profesión.

Eva Yerbabuena y Paco Jarana RTVE