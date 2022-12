Pedro Moreno, diseñador de escenografía y vestuario, pasó su infancia entre los telares y rebanadoras de una empresa familiar que regentaba su familia.

El oficio del diseño de vestuario es una pieza más dentro de un espectáculo, que refuerza el trabajo de un intérprete y que apoya el carácter de un personaje. Como diseñador de vestuario ha trabajado con los más grandes de la danza, como es el caso de Antonio Gades, que le obsequió con un pase privado completo de Fuenteovejuna para que tuviera la referencia de lo que esperaba de él, tanto arte como le había mostrado. Y así lo hizo.

Pedro se formó bajo las órdenes del gran Elio Berhanyer, que lo aleccionó en el trabajo con rigor y a descubrir la armonía entre el color, el volumen y la simetría. El paso por el taller de Berhanyer ha marcado su carrera como profesional, fue el diseñador el que le aconsejó que orientara su pasos hacia el sector de las artes escénicas, lejos de la moda, que no le permitiría desarrollar toda su creatividad.

“Lo que realmente me pesó es que no me hubiera echado diez años antes“