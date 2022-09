‘Un país en danza’ vuelve a La 2 con su segunda temporada para seguir recorriendo España de la mano del bailarín y coreógrafo Antonio Najarro, quien presentará y charlará con las más destacas figuras de la danza española. En diferentes emplazamientos, profundizará en sus carreras, sus influencias, la manera de abordar su arte y cómo sienten y hacen sentir el baile. Además, se darán a conocer los diferentes oficios vinculados a la danza y sus variedades.

Antonio Najarro

Los 10 capítulos explorarán las raíces de nuestras tradiciones y su evolución. Algo que será posible gracias al compromiso de dantzaris como Jon Maya, quien sorprende más allá de nuestras fronteras, o Manuel Liñán, Rocío Molina y Eva Yerbabuena, que se han consagrado gracias a su destreza experimentando e innovando. Además, el valor y atractivo de la fusión se mostrará a través de bailarines como Jesús Carmona o Chevi Muraday.

Si en la primera temporada eran protagonistas algunos “decanos” del arte, en esta lo serán exponentes de otras épocas, como Rafael de Córdova. También tendrán un papel esencial representantes nacionales que triunfan al frente de compañías internacionales, como Lucía Lacarra, Iratxe Ansa e Igor Bacovich.

Como uno de los compromisos de ‘Un país en danza’ es acercar los valores de este arte al gran público, en esta temporada contará con Javier Castillo “Poty”, un referente de la danza que ha sabido desenvolverse en entornos menos técnicos pero necesarios para este propósito.

Manuel Liñán y Najarro, en el primer programa





Y tal y como en la primera temporada tuvieron cabida disciplinas artísticas ajenas a la danza, en esta segunda parte la tendrán los oficios que hacen posible que esta expresión corporal alcance sus máximas cotas: diseñadores de vestuario escénico, de luces y de sonido, los técnicos o los profesionales encargados de ofrecer y mantener los mejores suelos de danza.

El programa, además, mostrará iniciativas que reivindican la danza como patrimonio cultural y elemento integrador, como es el caso del Festival de Jerez o del Psico Ballet de Maite León.

‘Actualizando nuestra identidad’, ‘La belleza de la elegancia’, ‘El sentido de la provocación’ o ‘Heroínas’ son algunas de las propuestas visuales que conforman la segunda temporada del programa cuyo contenido ha sido grabado en especulares y singulares escenarios, como la playa Itzurun, el Teatro de la Zarzuela o el mítico Corral de la Morería de Madrid.

Cartel de la segunda temporada del programa

‘Un país en danza’ cumple con el objetivo de RTVE de divulgar la cultura y los valores que nos colocan como referente a nivel internacional. Es una idea original del ex director del Ballet Nacional Antonio Najarro, producida por RTVE en colaboración con KROMA QUITE ON.