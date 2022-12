Si algo tienen en común todos os aspirantes de MasterChef Celebrity, es la pena que sienten cuando les toca colgar el delantal. No se trata de perder o ganar, sino de las amistades que dejan en la galería, gente que con la que probablemente nunca te cruzarías si no fuera por este programa. "Este programa junta perfiles tan diferentes, que a lo mejor, no nos hubiéramos conocido nunca. Me encanta no habérmelo perdido", decía convencida la ganadora de la séptima edición, Lorena Castell, en una prueba de exteriores, donde a los aspirantes les tocaba trabajar codo con codo para sacar adelante el cocinado. El reto que más les unía y también en el que más roces había. Y es que no es fácil mantener la calma cuando te están saliendo mal las cosas.

De esta última edición de MasterChef Celebrity han salido grandes amistades, tan inesperadas como la de María Zurita y Xavier Deltell. Otros aspirantes ya eran grandes amigos antes de entrar al programa, como Manu Baqueiro y Fernando Andina. Con el paso de las semanas hemos sido testigos de cómo han ido formándose dos pandillas. Por un lado, las 'Supernenas': Lorena Castell y su queridísima Daniela Santiago y María Escoté, que ha tenido sus más y sus menos con sus amigas del alma. Norma Duval, a pesar de ir un poco por libre, siempre ha tenido claras sus preferencias y así lo manifestó en el último programa: su ganadora era Lorena. Por otro lado, el resto de aspirantes: Nico Abad, Patricia Conde, Isabelle Junot, María Zurita... ¿Con quién se llevaba mejor cada uno de ellos?

Las 'Supernenas' y sus crisis Parecía que nada iba a poder con su amistad, pero MasterChef hizo que sus cimientos se tambalearan. Lorena Castell, Daniela Santiago y María Escoté formaron un grupito al que llamaron las 'Supernenas'. "Unidas, jamás serán vencidas", cantaban al unísono. Todo iba bien hasta que la actriz se empeñó tomó una decisión unilateral sin contar con el resto de sus compañeros. Los jueces les dieron la oportunidad a los delantales blancos de salvar a un aspirante. Daniela lo tenía claro: esa persona tenía que ser Lorena. Se salió con la suya, a pesar de que ni Deltell, Patricia Conde ni Isabelle Junot estaban de acuerdo. La diseñadora, que lucía esa noche delantal negro, se lo echó en cara cuando se enteró de lo que había sucedido. 01.17 min María Escoté dice que Daniela Santiago es muy egoista "Me parece un gesto egoísta", confesó María Escoté, decepcionada con su amiga. "Ahora estoy descubriendo cosas de Daniela que no son tan afines a mí", reconoció. Lorena Castell, sin embargo, le agradeció que tomara esa decisión y que se mantuviera firme, porque ya se veía con un pie fuera del concurso. Sin duda, esto marcó un antes y un después en su pandilla.

¿Con quién se lleva mejor María Zurita? Por otro lado, estaban el resto de aspirantes. María Zurita y Xavier Deltell son los líderes carismáticos del otro grupo. En pantalla vimos cómo entre broma y broma surgía una amistad que ahora continúa después del concurso. Él se lleva de maravilla con el hijo de la sobrina del rey Juan Carlos. "Si no existieras, habría que inventarte. Siempre positivo, siempre alegre, siempre dispuesto. Un grandísimo descubrimiento, sí señor. Sé que seremos amigos para siempre", escribía Zurita en sus redes sociales. María Zurita y Xavier Deltell INSTAGRAM También dentro de este grupo están Chip y Chop, o lo que es lo mismo, Patricia Conde y Isabelle Junot. Ambas encajaron muy bien dentro y fuera del programa. Practicaban juntas y se apoyaban mutuamente. "Mi nueva amiga, a veces mi hermana mayor, incluso mi madre", así la describía Junot en su Instagram, donde le agradecía su amistad. Isabelle Junot y Patricia Conde INSTAGRAM Nico Abad, archienemigo de Daniela Santiago, Manu Baqueiro, Fernando Andina y Pepe Barroso completan esta pandilla. El periodista deportivo le dio las piedras de su hijo a Manu para que le diesen suerte. Barroso, por ejemplo, fue uno de los compañeros más queridos, era el más callado de todos pero siempre estaba dispuesto a echar una mano. ¿Dónde habrían encajado otros aspirantes, como Eduardo Rosas, Emmanuel Esparza o Ruth Lorenzo, que tuvieron que colgar el delantal demasiado pronto? Aspirantes de MasterChef Celebrity 7 INSTAGRAM