La séptima edición de MasterChef Celebrity ha concluido con Lorena Castell como flamante ganadora, y con Manu Baqueiro como digno finalista de una edición que ha sido brillante. Su hermano, el también actor Alfonso Bassave ha podido formar parte del programa, y pudo ver en directo cómo su hermano se desenvolvía entre fogones. Ahora que ha acabado todo, le ha dedicado un alegato de amor, de respeto y de inspiración.

Lo ha hecho en su cuenta de Instagram, y ha acompañado su reflexión con una foto de ellos cuando eran niños, y con vídeos de los mejores momentos de Manu Baqueiro en el programa. “Orgullo de verte” le dice con la mano en el corazón, en una de las dedicatorias más bonitas del año. Dice así:

"Lo de ganar en esta vida es algo muy relativo. Mejor esforzarse, currárselo mucho, confiar en el proceso y creer en que uno puede lograr, no todo, pero si muchas cosas. Tres meses sin parar de hacer todo eso y más; porque por encima del trabajo y las horas sin dormir, está para mí lo más importante, el Amor. A uno mismo, a lo que haces, a tu gente, a la Vida. Y a mi hermano le sobra de eso; y ayer lo demostró. No sólo a los presentes en ese plató, a sus compañeros, a los jueces; no sólo a su familia que estábamos allí y a la que lo veía desde casa en la tele; también a los que, como mi padre, ya no están y tanto le quisieron. Creo que Manu ayer dio una muestra de Amor a todo el que vió MasterChef y ha ido siguiendo esta edición. Porque no conozco a nadie que devore la vida como tú, brother. Orgullo de verte, de aprender de tí, de todo lo que nos queda por delante juntos!

Lorena Castell fuiste una absoluta fiera en la cocina y muy merecedora del premio, las cosas como son. He disfrutado mucho viéndote ayer y los últimos meses. Enhorabuena.

Gracias también a todo el equipazo por dejar brillar así a ese canalla tan gallego (por cierto, Malpica, O Grove, nosa terra galega, creo q esta familia se ha ganado una buenas cigalas con Albariño)".