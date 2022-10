“Yo soy bueno para comer, pero no tanto para cocinar”, contaba el actor Alfonso Bassave en una entrevista en la presentación de su nueva serie Fuerza de Paz. Su hermano, el también actor Manu Baqueiro, participa en esta séptima edición de Masterchef Celebrity, y Alfonso es su mayor fan. "Me va contando lo que puede, que no es mucho. Pero creo que puede llegar a ser muy bueno", dice Bassave.

"Masterchef sí que creo que es un entrenamiento militar. Es algo para lo que tienes que tener una disciplina que creo que mi hermano sí tiene", explica el actor. Alfonso Bassave se muestra orgulloso de su hermano por su participación, pero insiste en que él no se atrevería a concursar en Masterchef. "A nivel personal, de carácter, yo no sé si en la primera prueba ya me volvería loco", cuenta Bassave entre risas. Pero confía en que su hermano, Manu Baqueiro, puede llegar a ser "un muy buen concursante".

Baqueiro es conocido por su papel de Marcelino Gómez en Amor en tiempos revueltos. Lleva desde 2005 interpretando a este personaje y ahora se encuentra en plena grabación de Masterchef Celebrity 7. El actor luchará contra 14 famosos aspirantes por ser el sucesor de Miki Nadal y Juanma Castaño, los ganadores de Masterchef Celebrity 6.

Entre los participantes de esta nueva temporada se encuentran además de Manuel Baqueiro, Norma Duval, Ruth Lorenzo, Patricia Conde, Lorena Castell, Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Xavier Deltell, Fernando Andina, Pepe Barroso Jr., Daniela Santiago, María Zurita, María Escoté, Nico Abad e Isabelle Junot.