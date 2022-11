Bertín Osborne y la foto de la que todo el mundo habla

Falta muy poquito para que Bertín Osborne cumpla 68 años, pero parece que por él no pasa el tiempo. "Estoy como hace treinta", dice el presentador en ¡Hola! Bertín es el gran protagonista de la última portada de la revista, con una fotografía de la que todo el mundo habla, y no es para menos. La edad no es incompatible con tener cuerpazo, y si no que se lo digan a Bertín Osborne, que lo luce orgulloso en la revista. Enfundado en una reveladora camiseta negra de tirantes, el cantante celebra su cambio físico y demuestra que, bajo las camisas que normalmente lleva, tiene el mismo cuerpo que hace décadas.

Los músculos de Bertín Osborne a los 68 años Bertín Osborne ha perdido diez kilos en solo unos meses y ahora presume de los resultados, con unos músculos muy marcados. "Me propuse ponerme en forma hace cuatro o cinco meses. Adelgacé 10 kilos y me mantengo", revela en ¡Hola! En parte lo ha conseguido gracias al boxeo, un deporte que ha retomado tras abandonarlo en el pasado. Los resultados son evidentes: además de haber adelgazado, se le notan unos músculos muy tonificados, cuerpazo a sus casi 68 años, que cumplirá en diciembre. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)“ “ Asegura que está como hace 30 años y razón no le falta. Solo hace falta mirar una fotografía suya de la década de los 90 para ver que no hay mucha diferencia entre entonces y ahora más allá del rostro, porque de cuerpo está clavado. Eso sí, muchas cosas han cambiado en su vida personal. Bertín Osborne de vacaciones ne la década de 1990 GTRES/ KORPA