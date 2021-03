No se lo esperaban y les ha dado mucha pena que su padre Bertín Osborne y Fabiola Martínez rompan su matrimonio después de 20 años. Se enteraron por él: el cantante se lo contó cuando llamó por teléfono a sus hijas Eugenia y Claudia. A Alejandra se lo contó cara a cara en Sevilla.

Las hijas de Bertín Osborne no se esperaban la separación de su padre. No les veían pelearse y no querían este desenlace. Afirman que está bien: "Él es como es, está tranquilo, en el campo. Es así en todas las facetas de su vida.’’

¿Era una pareja conflictiva? Las hermanas, ¿veían malos rollos o discusiones entre la pareja? "No… o sea discutían, pero como puedo hacerlo yo con mi hermana, o con una amiga, discusiones normales, pero pelearse fuerte, nunca", aseguran. ‘"Tampoco queríamos que pasara, hasta que no ha ocurrido no hemos sido conscientes de la situación, pero está claro que esto no viene de la noche a la mañana", aseguran.

¿Cómo le ha afectado a Fabiola esta situación? No hay de qué preocuparse, nos cuentan, siguen manteniendo el contacto con ella como normalmente hacían: "Fabiola está bien, ilusionada con sus proyectos, se llevan súperbien y es como si nada hubiera pasado." ‘’No hemos notado diferencia cuando estuvimos el otro día con ella, fui a ver a Quique y Carlitos’". Claudia, la pequeña, es el ojito derecho de Bertín: "Mi padre y yo hablamos a menudo. Me gusta mucho escucharle. Sabe que puede contar conmigo tanto como hija como de consejera en estos temas, como coach’". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de CLAUDIA OSBORNE | Life Coach (@clo_osborne)“ “ "De todos modos, creo que a mi padre le da por épocas, de repente es como que se reenamora de cada una en épocas distintas", nos confiesa Claudia Osborne. Es la primera vez que las tres, junto con su hermana Ana Cristina Portillo, hija de Sandra Domecq y del empresario Fernando Portillo, protagonizan esta sesión de moda. Las cuatro hermanas se intercambian ropa: las dos mayores, Alejandra y Eugenia son más modernas que las pequeñas, que arriesgan menos. Además, Eugenia Osborne, como influencer, les lleva algo de ventaja en el mundillo de la moda. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Eugenia Osborne (@eugenia_osborne)“ “