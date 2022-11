¿La dieta vegetariana tiene consecuencias para la salud?

En España cada vez son más los individuos que se acercan al mundo del vegetarianismo. Una transición a una práctica alimentaria cuyo principio es la abstinencia de la carne, pollo y pescado. “Según datos aportados por la Unión Vegetariana Española, en 2021, el 1,5% de la población adulta española era vegetariana, el 0,8% vegana y el 10,8% flexitariana”, ha subrayado Samanta Villar en A media mañana de RNE, donde se ha abordado este tema.

Los ciudadanos españoles tienen tendencia al consumo abusivo de carne, siendo superior a los 21 kilos anuales que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Conforme a los datos aportados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, los españoles consumen una media de 50 kilos por persona al año. Mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostiene que se ingiere sobre 100 kilos.

¿Es perjudicial quitar de la dieta la carne y el pescado?

“No, ni mucho menos. Hay que tener en cuenta que no tenemos ningún grupo alimentario que sea imprescindible”, ha asegurado Aitor Sánchez en el programa. No obstante, hay que tener en cuenta que si el individuo opta por sustituir estos sustentos tendrá que buscar esos nutrientes en otro grupo alimentario.