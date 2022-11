La felicidad a los fans de Amaia Montero les duró poco. El pasado 2 de octubre estaban celebrando la noticia, por fin la cantante iba a sacar nuevo disco, incluso compartió un pequeño adelanto en redes sociales, donde la cantante aparecía cantando un pequeño fragmento de lo que parecía ser el esperadísimo single. Sin embargo, dos semanas más tarde, saltaban las alarmas. La que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh publicaba una imagen preocupante en la que aparecía con el rostro cansado y expresión ausente, aunque lo que más llamaba la atención de sus seguidores era la frase con la que acompañaba el texto: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Amaia Montero alerta y preocupa por la última imagen La cantante aparece despeinada mirando a cámara @amaiamonterooficial en Instagram

Desde entonces, se hizo el silencio. Ni Amaia Montero ni su entorno cercano quisieron hacer ninguna declaración al respecto, mientras los mensajes de cariño y apoyo se acumulaban en su última publicación. Su estado de salud ha estado en el punto de mira, ahora sabemos que la cantante ha recurrido a la ayuda profesional y ha pasado unos días ingresada en una clínica de Navarra, según Semana y Lecturas. Las revistas han publicado este miércoles las primeras imágenes de Amaia Montero tras su reaparición. Al parecer, la artista ha abandonado el centro donde estaba.

Portada de la revista Semana, 23 noviembre de 2022 SEMANA

Portada de la revista Lecturas, 23 de noviembre de 2022 LECTURAS

Su propia hermana confesó que estaba siendo un momento muy duro para la cantante. Ahora todo apunta a que Amaia Montero se encuentra mejor y vuelve a casa para terminar de recuperarse cerca de los suyos. El trabajo es ahora su principal vía de escape. "Es su mayor ilusión y está volcada en el curro y en que todo salga bien", asegura su entorno cercano.