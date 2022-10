Una imagen vale más que mil palabras. Y la de Amaia Montero se ha hecho viral. La que fuera cantante de La Oreja de Van Gogh anunció su regreso al panorama musical hace tan solo unas semanas. Sus seguidores esperaban con ansias lo nuevo de Amaia Montero hasta que hoy han saltado todas las alarmas cuando ella misma ha colgado una impactante imagen en blanco y negro donde aparece prácticamente irreconocible con el pelo completamente despeinado y la cara sin maquillar. Al lado, una frase ha desatado una oleada de comentarios en apoyo a la cantante: ¿qué le pasa a Amaia Montero?

¿Qué le pasa a Amaia Montero?

La cantante ha compartido una alarmante fotografía en blanco y negro junto a una frase: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". Unas palabras que han provocado una oleada de comentarios dado que parece que la cantante habría puesto un "no" por error.

La imagen ha corrido como la pólvora en las redes sociales y ni su hermana, Idoia Montero, ni su representante han querido hacer declaraciones a ABC, que se ha puesto en contacto con ellos. Aunque desde este mismo diario aseguran que la familia se ha mostrado triste y preocupada por la situación actual de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero alerta y preocupa por la última imagen La cantante aparece despeinada mirando a cámara @amaiamonterooficial en Instagram

Los que sí han hecho declaraciones son sus miles de seguidores, que han comentado su publicación con una oleada de mensajes. Algunos usuarios han aplaudido que la cantante publique una fotografía sin retocar mostrando sus imperfecciones mientras que otros han apuntado hacia que Amaia Montero podría no estar pasando por su mejor momento y necesita ayuda.

Entre los más de mil comentarios que ha recibido, ha respondido a algunos de ellos. Uno de sus seguidores le ha preguntado cómo se siente, a lo que ha dicho: "Destruida" junto a un corazón negro. Sus fanes le han recordado que es una fuente de inspiración pero sus respuestas se sucedían sin sentido preguntando sobre "por qué Maléfica recibe ese nombre cuando le cortaron las alas". Al final Amaia Montero estalla después de qué otro de sus seguidores le preguntase qué ha pasado: "Pedro Sánchez y Marine Le Pen", ha zanjado.