'De película' se enfrenta a 'As bestas'

Después de triunfar en el Festival de cine de San Sebastián, As bestas, considerada una de las mejores películas nacionales del 2022, aterriza en De película. Recibimos a su director Rodrigo Sorogoyen, la guionista Isabel Peña y el actor francés Denis Ménochet. As bestas ha sido recientemente nominada a Mejor película en los Premios Forqué. Un thriller sobre la vida rural lleno de tensión.

Después del éxito de Black Panther, el director Ryan Coogler vuelve con Black Panther: Wakanda Forever. Los estudios Marvel vuelven con un ambicioso proyecto. Tras la pérdida de Chadwick Boseman, Black Panther: Wakanda Forever nos presenta una historia donde sus protagonista tendrán que lidiar con la pérdida de su protagonista y luchar contra contra una gran amenaza. Elio Castro analiza todos los detalles de la película.

Con el estreno de Tutankamón: El último viaje, nuestra compañera Ana Vega Toscano se sumerge en el mundo de las momias para hacer un repaso de las apariciones e influencias que han tenido dentro del mundo del cine.

Recibimos a dos maestros del cine como Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne, más conocidos como los hermanos Dardenne. Los directores belgas nos presentan su último trabajo, Tori et Lokita. Una historia que habla sobre la inmigración y las dificultades de dos niños para poder enviar dinero a su familia. Una historia llena de sensibilidad y humanidad.

Repasamos el resto de la cartelera. Esta semana llegan varios títulos de animación para los más pequeños como Capitán Nova e Ícaro y el Minotauro. También podemos disfrutar del documental Velazquez, el poder y el arte, y nos centramos en Emilia, una película que cuenta la historia de Emilia Pardo Bazán, novelista, ensayista, cuentista, periodista y crítica literaria, una escritoras de la literatura española del siglo XIX más importantes.

Ponemos la atención en el cine europeo, concretamente en Memorias de París, una película de la que nos habla Ángeles González Sinde, progonizada por Virginie Efira, con quien hablamos la semana pasada en el Festival de cine de Sevilla, y que nos presenta un drama sobre las consecuencias que vive Mia, la protagonista, tras verse involucrada en un atentado terrorista.

Pedro Calvo, experto en series, nos habla de Historias para no dormir. Se trata de una reedición de sus capítulos más destacados. En esta ocasión no es Chicho Ibáñez Serrador el que dirige, si no que cuatro directores diferentes han dado una nueva forma a esta nueva serie en la que participa RTVE.

