El fotògraf i realitzador Álvaro Sanz continua l’expedició per la Transpirinenca amb la resta de l’equip. En el recorregut que va de la vall de Núria al Pla de Boet passen per diversos pobles que no et pots perdre: Puigcerdà, Ordino i Encamp, aquests dos últims s’ubiquen al Principat d'Andorra.

El Puigcerdà Subterrani De la Cerdanya, poca gent sap que Puigcerdà amaga tresors subterranis. La vila està plena de galeries, algunes de les quals unien els antics edificis religiosos. Sota la plaça de l’Ajuntament descobrim l’Ull de Basilisc, un túnel que aboca a una sala del segle XIII. A més, si visites Puigcerdà has de fer una passejada pel llac més emblemàtic del poble. Les cases que l’envolten són precioses! El llac de Puigcerdà, a la Cerdanya Getty Images/iStockphoto iStock

La noblesa de l’antic Pirineu a Ordino Caminar pel nucli antic d’Ordino et transportarà a èpoques passades. L’església de Sant Corneli i de Sant Cebrià en són un exemple d'aquell temps. Andorra és un país marcat per les seves famílies emprenedores en un antic entorn de dificultats i pobresa. El Museu Casa d’Areny-Plandolit a Ordino ens introdueix en aquella burgesia que va fer créixer les primeres fortunes. Estances senyorials i estructures de defensa s’alien en una casa del segle XVII. L¿església de Sant Corneli i Sant Cebrià a Ordino Getty Images/iStockphoto iStock