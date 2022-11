103 kilòmetres és la distància del recorregut de la ruta Transpirinenca que separa Maçanet de Cabrenys i la vall de Núria. El fotògraf i realitzador Álvaro Sanz continua l’expedició amb la resta de l’equip i durant l’aventura coneixem diversos pobles catalans que són tota una delícia per a la vista. Sens dubte, hi ha tres que no et pots perdre: Beget, Setcases i Queralbs.

Etapes de la ruta de la Transpirinenca RTVE Catalunya

Etapes 6, 7 i 8 de la ruta Transpirinenca RTVE Catalunya

Beget: un escenari medieval El poble de Beget és un laberint de pedra i aigua construït al voltant de Sant Cristòfol, un temple icònic del romànic pirinenc. Perdre’s pels seus carrers i ponts és una meravella! Sabíeu que administrativament Beget és tota una raresa? Forma part de Camprodon, al Ripollès, però a la vegada és de l’Espai Natural de l’Alta Garrotxa. El poble de Beget Getty Images/iStockphoto iStock

Setcases: tradició rural En un entorn pirinenc i un paisatge d’alta muntanya es troba Setcases, un poble que ha mantingut elements d’arquitectura ancestral com els carrers estrets i irregulars. Són típiques les cases antigues bastides amb fusta i pedra vista amb teulades de pissarra. Si vas a aquest municipi de la comarca del Ripollès, pots visitar la plaça dels Estudis, l'Església de Sant Miquel i les Mines. El poble de Setcases Getty Images/iStockphoto iStock