'Transpirinenca, la gran aventura dels Pirineus' s'emet els dissabtes al migdia a La 2 de RTVE Catalunya i és una producció de Descobrir, en col·laboració amb El Dorado.

RTVE Catalunya estrena dissabte 'Transpirinenca, la gran aventura dels Pirineus', una docusèrie en què el fotògraf Álvaro Sanz convida un grup de persones a superar els límits i viure un repte emocionant. Durant 21 dies, els expedicionaris protagonitzen la sèrie, però també en són els creadors, cosa que permetrà els espectadors viure l'aventura sense artificis, en un format híbrid, amb codis dels documentals a la vegada que hi afegeix elements propis dels realities.

Els expedicionaris no són experts muntanyistes i s'han de superar a cada etapa RTVE

La docusèrie 'Transpirinenca, la gran aventura dels Pirineus' arriba dissabte a RTVE Catalunya de la mà d'Álvaro Sanz, després que la revista Descobrir li proposés fer la travessa com un repte personal. Els companys que va triar seran també l'equip del programa: en Maties Palau, ambientador sonor i músic; la Núria Homs, geòloga i monitora d'esquí; la Maria Biescas, publicista i música; la Marta Riera, videogràfa i fotògrafa, i en Genís Zapater, guia de muntanya. Gent normal, que s'ha plantejat el repte de superar-se a si mateixos en cada etapa, tant de forma individual com com a grup.

Un moment de descans dels participants en la Tranpirinenca RTVE

A cada capítol el programa camina pels cims i les valls del Pirineu a mesura que ens mostra l'equip patir, esforçar-se, riure i plorar. Tot un viatge que els unirà i els transformarà per sempre.