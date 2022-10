El fotògraf i realitzador Álvaro Sanz inicia l’expedició per la Transpirinenca amb la resta de l’equip: Maria Biescas, Núria Homs, Genís Zapater, Maties Palau, Marta Riera i Eñaut Izaguirre. La travessia va d’est a oest, del Cap de Creus a Beget després d’haver travessat el massís d’Albera.

La primera etapa comença al Cap de Creus i arriba a Llançà. El recorregut és de 25 km i té un desnivell d’entre +1.200 metres i -1.203 m. La dificultat de la ruta és mitjana i té una durada de 7 hores, així que si t’agrada el senderisme i veure paisatges preciosos, és molt bona opció.

Durant el camí, i dins del terme municipal del Port de la Selva, podràs parar a l’ermita de Sant Baldiri de Taballera, al nucli urbà i quan arribis a la meta, fora de ruta, et proposem visitar el Monestir Sant Pere de Rodes, un dels tresors de l’Alt Empordà.

L’ermita de Sant Baldiri de Taballera

No podem confirmar la data de la construcció de l’ermita de Sant Baldiri de Taballera, però el primer document on trobem referències és de l’any 974. Si vas a visitar l’ermita, també podràs veure l’església, la casa del capellà i altres dependències annexes. Tot aquest conjunt arquitectònic està tancat dins d’un recinte parcialment fortificat amb una torre circular de vigilància.

L’ermita de Sant Baldiri de Taballera està dins del Massís del Cap de Creus, a 5 km el nucli urbà. Pots accedir-hi pel camí que forma part del Sender de Llarg Recorregut GR11, al Parc Nacional de Cap de Creus.