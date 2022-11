El fotògraf i realitzador Álvaro Sanz continua l’expedició per la Transpirinenca amb la resta de l’equip. En el recorregut que va del Pla de Boet a Estaon passen per diversos pobles que no et pots perdre: Alins, Àreu i Esterri de Cardós. En aquest últim municipi es troba l’església de Santa Maria de Ginestarre, una petita joia romànica.

Etapes de la ruta transpirinenca RTVE

Alins A la comarca del Pallars Sobirà trobem el petit poble d’Alins, a la Vall Ferrera. És conegut per les possibilitats que ofereix per fer senderisme, escalada i esquí. Destaquen la creu de terme gòtica que hi ha davant l’església parroquial i les escultures de forja de ferro que s’han creat en diferents edicions de la Fira del Ferro Pirinenc. La vila d'Alins coberta de neu Getty Images/iStockphoto iStock

Àreu Àreu també s’ubica a la Vall Ferrera i pertany al terme municipal d'Alins. De l’antiga vila només es manté l’església preromànica de Sant Feliu i restes del castell. Al poble pots veure l’església de Sant Climent del segle XVIII. En la seva façana hi ha una escultura de ferro forjat que simbolitza el pas de les hores. Si vas a Àreu, no et pots perdre el Museu de la Fusta. Podràs veure una serradora, un molí fariner i una roda de pales que produeix l’energia hidràulica. Àreu, poble del Pallars Sobirà Getty Images/iStockphoto iStock