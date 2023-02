El Congost de Montrebei és un d’aquells indrets de Catalunya que deixa meravellat a qualsevol que tingui el plaer de poder passar-s’hi. I és que, més enllà de gaudir des de les altures de l’aigua turquesa de la Noguera Ribagorçana, que queda emmarcada per les parets rocoses de la Serra del Montsec, aquest paratge ubicat entre Lleida i Osca ofereix un seguit d’activitats amb què gaudir d’un cap de setmana aventurer i inoblidable. Vet aquí les més destacades.

Des del pàrquing de la Masieta, on podràs aparcar el teu vehicle gratuïtament excepte en temporada alta, aquest trajecte de 10 kilòmetres (anada i tornada) s’estén fins al punt d’unió en què conflueixen les províncies d’Osca i Lleida: el pont de Seguí . En aquesta ruta de 3 hores , gaudiràs d’una passarel·la excavada entre les roques que data de 1982.

Gaudeix d’un passeig en caiac o catamarà

No tot serà caminar i més caminar! Si la teva intenció és explotar al màxim la teva visita al Montsec, existeix l’opció de navegar per les aigües del riu i a través de les parets verticals en caiac o piragua. Ara bé, si prefereixes estalviar-te posar força al rem, també hi ha la possibilitat de fer-ho dalt d’un catamarà.