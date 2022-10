Chanel vuelve a estar en boca de todos en vísperas del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 porque ella le pone la voz a la canción de la selección española con su segundo single “TOKE”. Al escucharla, muchos se han acordado del inolvidable "Waka Waka" de Shakira, o de "The Cup of Life" de Ricky Martín. Pero "TOKE" no es la única canción de este mundial, y otros artistas como Ozuna o Sebastián Yatra también han lanzado sus temas para animar a todas las aficiones en la próxima copa del mundo. ¿Aún no los has escuchado? ¡Te contamos cómo suenan!

“Hayya Hayya (Better Together)”, la canción oficial de la FIFA “Hayya Hayya (Better Together)” es la canción oficial de Mundial, y según la propia FIFA, es la primera de una serie de singles que conforman la banda sonora del Mundial de Qatar. Interpretada por Trinidad Cardona, Davido y Aisha, singifica “Mejor Juntos”, y con una letra cantada íntegramente en inglés, apela a la pasión que despiertan el fútbol y la música. Trinidad es una de las estrellas emergentes en Estados Unidos, Davido se ha convertido en uno de los nuevos ídolos del afrobeat, y Aisha es la nueva sensación qatarí. Juntos entonan este nuevo himno mundial para inspirar y unir a todo el planeta.

"Arhbo", interpretada por Ozuna Otra de las canciones oficiales de la FIFA es "Arhbo", interpretada por Ozuna y el rapero congoleño francés Gims. Es un tema de acogida para todos los fans que visiten el país qatarí. Arhbo es una palabra del argot local que proviene de la palabra árabe “Marhaba”. Significa “bienvenida”, y ya está sonando fuerte en todas las plataformas digitales

“The World Is Yours To Take”, con Lil Baby Otro de los singles que forman parte de la banda sonora oficial de la FIFA para su campeonato estrella es “The World Is Yours To Take”. Está interpretada por el rapero estadounidense Lil Baby y mezclada con extractos de “Everybody Wants To Rule The World”, del dúo británico Tears for Fears. “Cuando la escuchen, quiero que se sientan inspirados y llenos de engería”, dijo el intérprete en presentación oficial.

“Light the sky”, cantada por mujeres árabes "Light the sky" es otra de las canciones de la banda sonora oficial del mundial y está interpretada por por cuatro de las cantantes más famosas del mundo árabe: la canadiense de origen marroquí Nora Fatehi, la también marroquí Manal, la emiratí Balqees y la iraquí Rahma Riad. Con el videoclip del tema, pretenden resaltar el papel de la mujer en la Copa del Mundo ya que aparecen las 6 árbitras que participarán en el torneo: Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga, Yoshimi Yamashita, Neuza Back, Karen Díaz Medina y Kathryn Nesbitt.