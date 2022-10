Midnights ya está aquí. Taylor Swift ha lanzado por fin su décimo álbum, compuesto por 13 canciones -como no podía ser de otra forma, que para algo es su número favorito- que van desde la promesa del karma hasta la confesión de sus propias inseguridades. Es el caso de "Anti-Hero", el primer single de Midnights. La artista estadounidense asegura en el tema ser "el problema", una visión de sí misma sin embargo la enmascara en una música pop bastante animada y promete ser una de las canciones que más escuchemos en la radio en los próximos meses.

Letra de "Anti-Hero"

(A tale as old as time)

I wake up screaming from dreaming

One day, I'll watch as you're leaving

And life will lose all its meaning

(For the last time)

It's me, hi

I'm the problem, it's me (I'm the problem, it's me)

At teatime, everybody agrees

I'll stare directly at the sun, but never in the mirror

It must be exhausting always rooting for the anti-hero

I have this dream my daughter-in-law kills me for the money

She thinks I left them in the will

The family gathers around and reads it

And then someone screams out

"She's laughing up at us from hell"

It's me, hi

I'm the problem, it's me

It's me, hi

I'm the problem, it's me

It's me, hi

Everybody agrees, everybody agrees

It's me, hi (Hi)

I'm the problem, it's me (I'm the problem, it's me)

At teatime (Teatime), everybody agrees (Everybody agrees)

I'll stare directly at the sun, but never in the mirror

It must be exhausting always rooting for the anti-hero