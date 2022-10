Dentro de la historia del cine, Por un puñado de dólares es uno de los más famosos Spaguetti Western. Este término se usaba para calificar de forma casi peyorativa, y a veces ridiculizar, a las películas del Oeste rodadas en Italia y España en la década de los 60. Eran cintas con menor presupuesto, y muchas veces con menor calidad, que las que se hacían en Hollywood, pero que con el paso del tiempo han ido cogiendo peso, ganando adeptos y, en algunos casos, llegando a alcanzar la categoría de película de culto. Se dice que Por un puñado de dólares es el primer film de este género, o subgénero, pero no es cierto. A excepción de algunos días con localizaciones en Roma y Almería, la mayor parte de rodaje se realizó en la localidad de Hoyo de Manzanares, en la provincia de Madrid.

La película, que lanzó al estrellato a Clint Eastwood, llevaba como título original Per un pugno di dollari y en España se tradujo literalmente. Se estrenó en Roma el 12 de septiembre de 1964 y a España llegó 178 días después. Más tardó en llegar a Estados Unidos: la cinta se pasó por primera vez en los cines el 18 de enero de 1967. El italiano Sergio Leone dirigió la película, la segunda en su breve carrera -solo filmó siete- tras El coloso de Rodas y fue la primera de la 'Trilogía del dólar', que completan La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo. Las tres están protagonizadas por Clint Eastwood y las rodó seguidas, en 1964, 1965 y 1966.

La película se hizo con un 40% de capital italiano, un 35% de dinero español y un 25% de capital alemán y el título que originalmente aparecía en el guion que se les entregó a los actores no era Por un puñado de dólares, sino The Stranger Magnificent (El extraño magnífico). Pero se cambió tan solo tres días antes de su estreno. La decisión se tomó en los despachos y casi todo el reparto desconocía este cambio. El propio Clint Eastwood se enteró por la prensa, cuando se lo comentó el periodista de Variety que lo estaba entrevistando.

Nadie quería el papel de Joe

Sergio Leone tenía claro que quería a Henry Fonda para interpretar a Joe, pero no pudo ser. El papel fue pasando de mano en mano, pero a todos los actores que se les ofreció dijeron que no, o su caché era muy alto. James Coburn, que había hecho Los 7 magníficos, se salía de presupuesto; Charles Bronson tiró el guion a la papelera y dijo que era el peor que había leído en su carrera; y Richard Harrison, estrella del cine de peplum (películas de romanos) tampoco quiso hacerla. Sergio Leone, desesperado, lo intentó con Eric Fleming, protagonista de la serie de televisión americana Rawhide, pero declinó la oferta y propuso a su compañero, Clint Eastwood. El contrato de Clint Eastwood en la serie tenía una cláusula que no le permitía rodar en Estados Unidos, pero sí podía hacer películas en Europa.