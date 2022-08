Es difícil imaginar la industria del cine sin una de las figuras más prolíficas de Hollywood. Primero como actor y luego como productor y cineasta, Clint Eastwood es uno de los talentos inmortales del séptimo arte, pero a sus 92 años cuesta creer que esta leyenda viva del genero western que lo encumbró pueda seguir embarcándose en nuevos proyectos, delante o tras las cámaras.

Eastwood encarnó como nadie la imagen del antihéroe taciturno, de voluntad de hierro y aparentemente indestructible cuyo impulso implacable de venganza/justicia dejó montones de cuerpos polvorientos y ensangrentados esparcidos por el lejano Oeste y más allá. Un mito en el que Eastwood se apoyó durante sus primeros años de carrera, y que empezó a deconstruir una vez que se embarcó en su carrera como director.

Hace medio siglo que Eastwood incurrió en el cine y es quizás el estadounidense de mayor edad en dirigir y protagonizar una película de gran calado, muchas de las más de como las más de 20 que ha dirigido. Durante todo ese tiempo, siempre ha parecido tener algo entre las manos, proyectos futuros, guiones, historias. Pero por primera vez, tras dirigir Cry Macho, Eastwood admitió en una entrevista en Los Angeles Times , desde su rancho en Carmelo, que no tenía nada a la vista, aunque admitía estar abierto a cualquier cosa.

Eastwood ha considerado dejar de actuar varias veces. Pero ha dio en varias entrevistas que lo único que le haría dejar tu trabajo es cuando sus grandes fans expresen abiertamente que ya no quieren verlo en la pantalla. Lo cierto es que hubo una ocasión en la que se lo planteó seriamente , tras protagonizar la que él consideraba “la peor película jamás realizada”, tal y como admitió en una entrevista con The Hollywood Reported en 2011.

La película que le hizo volver a actuar

Million Dollar Baby es una película histórica por muchas razones. Dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, ganó el Premio de la Academia 2004 a la mejor película. Aparte de eso, la película también le valió a Hilary Swank un Oscar a la mejor actriz.

Pero quizás el logro más subestimado de la película fue que revitalizó la pasión de Eastwood por la actuación. La estrella dijo una vez que había terminado de actuar frente a la cámara y que se centraría más en la realización de películas. Pero luego cambio de parecer.

Clint Eastwood y Morgan Freeman, 2004, en 'Million Dollar Baby' GTRES

"Creo que comencé a decir eso hace unos años, dije 'No creo que actúe más, me quedaré detrás de la cámara', y luego apareció Million Dollar Baby y me gustó ese papel". dijo a través de Reuters. Y así fue, después llegaría Gran Torino (2008) o Mula (2018).