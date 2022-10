La muerte tenía un precio es uno de los clásicos del cine que nunca te cansas de ver, igual que la filmografía de Clint Eastwood. El 'hombre sin nombre' que consiguió hacerse un hueco en Hollywood, hasta llegar a lo más alto. A sus 91 años, siendo uno de los actores más longevos del panorama internacional, todavía sigue dando guerra. No piensa retirarse, ni nosotros queremos que lo haga. Esta fue la película que hizo despegar su carrera y, cincuenta seis años después, es una de las más recordadas. Te contamos algunas curiosidades de la película de Sergio Leone.

Cómo Clint Eastwood convenció a Sergio Leone

Clint Eastwood no fue la primera opción que Sergio Leone barajó para su película. El director prefería a intérpretes más consagrados, como James Coburn o Charles Bronson, pero debido al bajo presupuesto, no pudo contar con ellos. Eastwood no era nadie en Hollywood cuando Leone lo vio en un episodio de la teleserie Rawhide, donde compartía pantalla con el actor Eric Fleming. Fue gracias a esta casualidad por la que le acabó contratando para dar vida al 'Hombre sin nombre'.